PATXI LÓPEZ NO ACLARA SI SE PRESENTARÁ A LIDERAR EL PSOE

El expresidente del Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, no aclaró este sábado si se presentará a las primarias para liderar el PSOE.“Siempre he defendido que este proceso interno de primarias y de Congreso debiéramos hacerlo cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo interno para proyectarnos a la sociedad con un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha”, declaró López a su entrada al Comité Federal que se desarrolla este sábado en la sede del partido en Madrid. No aclaró si se va a presentar a liderar el PSOE y despachó las preguntas de los periodistas diciendo: “Hoy vamos a poner fecha por fin a ese calendario”.