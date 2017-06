PDeCAT se burla del retraso del Congreso en recibir la carta de Puigdemont: "En España hay un problema grave de Correos"

Etiquetas

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Puigdemont, se ha burlado este martes de que la presidenta del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, no haya recibido aún la carta que el presidente catalán, Carles Puigdemont, le envió el pasado viernes para explicar en la Cámara Baja su hoja de ruta soberanista y ha apuntado que "en España hay un problema gravísimo con Correos".

En los pasillos del Congreso, Campuzano ha explicado que esa misiva salió físicamente el viernes de Cataluña y que, paralelamente, se envió un correo electrónico a la presidenta de la Cámara, y ha mostrado su sorpresa por que Pastor aún no haya dicho "ni mú" cuando el Gobierno reaccionó ese mismo día con un comunicado de prensa. Por su parte, la presidenta aseguró que este lunes por la noche la carta seguía sin llegar.

El independentista catalán ha apuntado que preguntará a Pastor si la carta se ha "perdido" o el correo no se "encuentra" porque, a su juicio, no tiene sentido que en el año 2017 esa misiva aún no esté en manos de la presidenta del Congreso.

En todo caso, Campuzano ha apuntado que lo relevante de esa misiva es que Puigdemont está dispuesto a comparecer en el Congreso y que ahora es autonomía de Pastor encontrar un formato que permita que el presidente catalán "haga ese ejercicio de diálogo, de explicarse y de escuchar", pero sin tener que someter su plan a votación.