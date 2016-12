MÁS DE 9.500 PERSONAS PIDEN A AZNAR QUE LIDERE UN NUEVO PARTIDO

Etiquetas

Más de 9.500 ciudadanos han solicitado al expresidente del Gobierno José María Aznar que promueva un nuevo partido que “regenere” el centro derecha español. La petición ha sido difundida por la asociación Hazte Oír.En el texto, que acumulaba 9.626 firmas a última hora del viernes, se pide a Aznar que dé un paso al frente porque “solo el anuncio oficial de la aparición de un nuevo partido auspiciado por Aznar sería algo extraordinariamente positivo para España”.El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, subraya que “la creación una nueva formación política provocaría la redefinición ideológica del PP, que tendría que decidir si quiere defender valores como la vida, la familia y la libertad o quedarse en mera correa de transmisión de la izquierda”.Arsuaga cree que “la creación de un nuevo partido de centro-derecha auspiciado por personalidades como José María Aznar abriría un nuevo panorama en la vida política española y permitiría a muchos ciudadanos que no quieren votar a una derecha progre, laicista y abortista”. La iniciativa se puso en marcha el mismo día que el expresidente de Gobierno hizo pública su renuncia a la presidencia de honor del PP, alegando que ningún patrono de FAES, la fundación que preside, ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política. Por tanto, Aznar remarcó que como presidente de FAES no desea ser “una excepción”. “Hoy la nueva situación de la Fundación FAES, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado vinculada al Partido Popular; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular, aconseja, sinceramente, esta decisión”, explicó.Pese a que no participará en el próximo Congreso Nacional del partido, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero, Aznar no renuncia a seguir siendo militante del PP, ya que se siente “muy orgulloso” de ser “uno más entre ellos”.