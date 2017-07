PNV cree que el Gobierno está "perdiendo una oportunidad democrática" en Cataluña y reitera su apuesta por la Vía Vasca

Etiquetas

Atutxa asegura que no existe "un clamor para que se siga la vía catalana" en Euskadi

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "perdiendo una oportunidad de actitud y acción democrática" al no permitir que los ciudadanos catalanes "se expresen en libertad" en una consulta. Asimismo, ha reiterado su apuesta por "la vía vasca" para Euskadi, donde no existe "un clamor para que se siga la vía catalana" y los ciudadanos son "conscientes de que partimos de realidades diferentes".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la responsable del PNV en Bizkaia ha resaltado que los ciudadanos catalanes están pidiendo que se celebre la consulta "por vías democráticas y con mayorías muy importantes en el Parlamento catalán".

"Me gustaría que el Gobierno español dentro de la legislación actual española --que no hay que inventarse nada-- pudiera, como en otras partes del mundo, dar la posibilidad al pueblo catalán de expresarse en libertad y democracia", ha afirmado la dirigente jeltzale, que ha lamentado que "parece que no va por ahí la historia".A su entender, "se está perdiendo una oportunidad de actitud y de acción democrática".

En cualquier caso, ha reiterado la apuesta de su partido en Euskadi por "la vía vasca" que, a su entender, tienen "un respaldo social amplio" en la sociedad. De este modo, se ha mostrado convencida de que "no hay clamor en Euskadi para que se siga la vía catalana", sino que los ciudadanos son "muy conscientes de que partimos de realidades diferentes" y de que "cada nación está siguiendo su propia vía".

Asimismo, ha rechazado las críticas de la izquierda abertzale al PNV por su defensa de la bilateralidad. "La izquierda abertzale lo que no tiene es un plan", ha afirmado Itxaso Atutxa, que ha censurado que sus dirigentes "insisten en tener un titular pero ni dicen ni cómo hay que hacerlo, ni cómo es el día después, ni plantean nada concreto". "Es la vía típica de la izquierda abertzale", ha considerado.

"MISTERIO" EN PODEMOS

La presidenta del PNV ha señalado que los trabajos para la reforma del Estatuto vasco "no van mal" y, en este sentido, ha recordado que "falta por ver cuál es la aportación de Podemos" en la Ponencia de Autogobierno ya que esta formación no estaba presente en la Cámara en la pasada legislatura y es "un poco misterio".

"¿Elkarrekin Podemos va a tener opinión propia o va a esperar a que Pablo Iglesias les diga si les parece conveniente o no, como está pasando ahora con su confluencia en Cataluña?", ha cuestionado.

Después de recoger esta aportación, ha afirmado, "habrá que trabajar algo que no es fácil, que es intentar buscar los mínimos comunes entre todos los partidos vascos y ver si hay una mayoría que configura un acuerdo mínimo para ir dando pasos hacia un nuevo texto articulado".

Por su parte, ha reiterado su apuesta por "un consenso transversal" porque la sociedad vasca "no es sólo nacionalista", sino que "tiene una dualidad", de manera que es necesario "conseguir confluir en algo que nos haga poder convivir". Según ha indicado, "la convivencia no viene sólo después del terrorismo, viene también de crear un proyecto conjunto, desde las discrepancias" de los partidos.