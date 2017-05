PNV recalca, tras pactar con el Gobierno, que hay que pedir responsabilidades por corrupción, pero no con los PGE

Etiquetas

Acusa a PSOE y Podemos de rechazar las cuentas por intereses de partido y avisa de que unas terceras elecciones no asegurarían otro Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recalcado este jueves, tras su acuerdo con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que hay que "depurar responsabilidades políticas" por la corrupción del PP, pero que el ámbito adecuado para hacerlo no es el Pleno en el que se discuten las cuentas públicas.

"No parece que una votación de Presupuestos en medio de una difícil coyuntura económica sea ni el mejor escenario ni el más práctico para depurar responsabilidades", ha advertido el portavoz nacionalista durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto presupuestario.

Además, ha aprovechado para denunciar que algunos partidos de la oposición se amparen precisamente en las circunstancias de corrupción que afectan a "numerosos cargos del PP" para rechazar los Presupuestos "sin entrar siquiera ha debatir su contenido". "Quienes así se manifiestan lo hacen sin explicar qué sucedería al día siguiente", ha denunciado, remarcando que mantienen esa actitud en medio de una situación de "inestabilidad" e "inseguridad".

HARTO IMPROBABLE QUE CAYERA EL GOBIERNO

Esteban deduce que PSOE y Podemos, con su 'no' a las cuentas públicas, pretenden expresar su deseo de que haya otro Gobierno, pero les ha aclarado que tumbar las cuentas no acarrearía "necesariamente" la convocatoria de nuevas elecciones porque el Ejecutivo podría prorrogar los del año pasado y "seguir adelante".

"Pero supongamos por un momento que cayera el Gobierno, cosa harto improbable, por la no aprobación del presupuesto 2017, ¿nos asegurarían una nuevas elecciones, las terceras, un Gobierno diferente? ¿De verdad?

Desde luego los sondeos no dicen eso", ha añadido Esteban.

Tras señalar que, "para que haya otro Gobierno no es necesario que se convoquen elecciones", ha apuntado que, hoy por hoy, no parece que haya "una alternativa de gobierno capaz de generar una mayoría absoluta estable en la Cámara". Según su análisis, PSOE y Podemos "andan a la gresca y tampoco están en condiciones ni tienen la voluntad de sumar acuerdos con un tercero que les dé mayoría suficiente".

NO HAY UNA VOLUNTAD PARA UNA MAYORÍA ALTERNATIVA

"Hay capacidad de crear una mayoría negativa, o sea, para decir no, pero aún estoy esperando una mayoría propositiva de verdad", se ha quejado, poniendo de manifiesto que la oposición ni siquiera es capaz de tramitar las proposiciones de ley que el Congreso ha tomado en consideración para desmontar las políticas del PP.

Desde su punto de vista, todos los grupos tienen "sus propios precondicionanentes internos" a la hora de fijar posición sobre los Presupuestos. El PSOE, por ejemplo los recibe en un momento "complicado, en medio de un fuerte debate y pugna interna" y cualquier tipo de acuerdo podría "ser utilizado por alguna de las candidaturas en clave interna".

A esto se une, ha dicho, los socialistas sufren "un férreo marcaje de Podemos". "El posicionamiento ideológico y la lucha por el electorado pesa mucho. ¿De verdad le conviene al PSOE que no haya presupuestos en 2017? ¿De verdad querría el PSOE ahora unas elecciones? ¿Ahora?", ha preguntado Esteban.

PODEMOS, SOLO BUSCA "MARCAR AL PSOE"

Respecto a Podemos, el portavoz nacionalista ha subrayado que, más allá de su posición ideológica, antagónica de la del Gobierno de Rajoy, sus posicionamientos, incluidas las mociones de censura están "más dirigidos a marcar el terreno y adelantar al PSOE que a hacer política". "Y si, con suerte, se provocan elecciones, mejor. A ver si a la tercera va la vencida y se produce el 'sorpasso'", ha resumido.

Por todo ello, Esteban ha avisado de que "a la ciudadanía hay que explicarle los motivos reales" de las decisiones que toma cada partido y no "tratar de envolverla en eslóganes". "Pedir a los demás que no hagamos política porque las circunstancias partidistas propias de algunos lo imposibilitan o desaconsejan, no es serio", ha remachado defendiendo su acuerdo presupuestario con el Ejecutivo.