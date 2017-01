PNV no sabe "de qué rayos habla Otegi" cuando dice que Cataluña será independiente y el Concierto estará en entredicho

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que desconoce "de qué rayos habla" el portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, cuando dice que Cataluña será independiente en próximos meses y el Concierto estará en entredicho. Tras señalar que, de momento, ve "estancado" el proceso catalán, el dirigente jeltzale ha apuntado que Euskadi "no podría sustituir" a Cataluña porque su peso económico "no tienen nada que ver".

Esteban se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas este lunes por Otegi en las que ha preguntado si "alguien se ha puesto a pensar qué va a ser del Concierto Económico si Cataluña se convierte en un República independiente". "¿Alguien cree que el Estado español va a poder sobrevivir manteniendo el Concierto económico de los vascos?. ¿Alguien piensa que, si Cataluña se convierte en una República independiente, cosa que apunta y que, al parecer, se va a materializar en los próximos meses, el Estado español es un estado viable económicamente?", ha añadido.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el portavoz del PNV en el Congreso ha respondido que, "primero, habrá que ver si Cataluña se convierte en una República independiente". "Yo, por el momento, lo veo estancado. Veo un empate técnico bastante difícil de resolver", ha añadido.

Además, ha recordado que Cataluña "tiene un peso económico que no tiene nada que ver con el de Euskadi". "Es que no podríamos sustituir a Cataluña ni dando el cien por cien de lo que tenemos. No sé de qué rayos está hablando (Arnaldo Otegi)", ha añadido.

Aitor Esteban ha manifestado que, si a Otegi se le ocurre la pregunta de si se podría mantener el Concierto si hubiera una Cataluña independiente, a él también se le ocurren "muchas" otras.

"Podría decir: ¿Y si Euskadi se pudiera convertir en una República, sería suficiente con tres territorios, cuando nos han estado machacando el propio Otegi y su formación al PNV hablando de la territorialidad?. ¿Ahora que tenemos un Gobierno liderado por una nacionalista en Navarra y cuando Iparralde ha empezado a tener, por fin, un organismo con algunas competencias?, ¿vale también una Euskadi sin Iparralde?", ha cuestionado.

EL EMPATE EN CATALUÑA

El representante jeltzale cree que en Cataluña ahora existe un empate. "Y vamos a ver qué sucede con el Presupuesto. La CUP ha facilitado el primer paso para que se siga discutiendo, pero acaba estirando la cuerda hasta el último momento. Entonces, ¿se va a aprobar el Presupuesto o no?, si no se aprueba, va a haber elecciones ya", ha añadido.

Asimismo, ha preguntado si "va a ser posible, de verdad, convocar un referéndum con todas las garantías". "Para empezar, el censo electoral lo tiene el Estado. Es muy complicado organizarlo. Yo me quito la txapela con lo que hizo Mas, pero lo que hizo tenía también la seguridad jurídica que tenía. ¿Va a ser posible hacerlo con otras condiciones?. Creo que va a ser muy difícil", ha señalado.

Lo más probable, a su juicio, es que los catalanes se vean "abocados a unas nuevas elecciones". "¿Pueden ser tomadas, si hay una mayoría, como para declarar inmediatamente la República catalana y eso, luego, va a tener un efecto práctico directo?, ¿sí o no?. Yo no lo veo tan lineal", ha concluido.