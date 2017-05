PNV niega que, con su pacto con PP, haya "apuntalado a Rajoy", y dice que la única forma de acabar con él es la censura

Etiquetas

Tellería afirma que los jeltzales verán qué moción se presenta, pero "no le convence mucho" Pablo Iglesias como posible presidente de Gobierno

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha negado que su partido, con su pacto sobre Presupuestos Generales del Estado con el PP, "haya apuntalado a Rajoy", porque el presidente del Gobierno podía haber prorrogado sus cuentas "y quedarse tan ancho".

A su juicio, en la actualidad, la única forma de "acabar" con el máximo representante del Ejecutivo central es la moción de censura que Podemos ha presentado. Tras señalar que desconoce qué hará su partido al respecto, ha indicado que no le convence "mucho" Pablo Iglesias como alternativa.

Durante la tertulia de 'El Parlamento en las Ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Telleria se ha referido al hecho de que el pasado jueves la Cámara autonómica rechazara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, y la negativa de PP y PNV.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos llevaron a la Cámara la necesidad de que se pronunciara sobre los PGE, aunque, finalmente, el texto que ha salió adelante fue el primer punto de la enmienda a la totalidad que habían presentado los socialistas a las iniciativas originales.

Luis Javier Telleria cree que, con ello, se intentó "indirectamente reprobar" al PNV por haber pactado con el PP y por facilitar que se aprueben unas cuentas que "van a traer beneficios para el bienestar social de Euskadi, sin lugar a duda".

Por ello, cree que el debate en el Parlamento vasco fue "falsario". "Debatir en el Parlamento vasco sobre los Presupuestos del Estado español no tiene mucho sentido", ha añadido.

En esta línea, considera que se trataba de "un intento de atacar indirectamente el pacto que había hecho el PNV con el PP para pactar los Presupuestos". "Simplemente discutimos sobre si estábamos de acuerdo o no con los Presupuestos Generales del Estado, que no tiene ningún sentido, porque los PGE no se debaten en Parlamentos fuera del español, se debate dentro del Parlamento español presentando enmiendas", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos, "que fueron los que lideraron esa proposición no de Ley en el Parlamento vasco, no han presentado enmiendas referentes al País Vasco".

"Nosotros hemos pactado seguir con la agenda vasca y para traer asuntos y recursos a Euskadi a través del pacto. A Alguien le puede gustar o no gustar todo lo que hemos conseguido o no hemos conseguido, pero ése es el acuerdo y no se trata de otro asunto, mas que negociar los Presupuestos dentro de la negociación de los Presupuestos", ha apuntado.

El representante jeltzale ha destacado que, "si lo que se quiere es reprochar el pacto que el PNV hizo con el PP, que lo traigan al Parlamento vasco y eso sí lo discutimos". "Pero tengo la sensación de que no quieren venir a discutir ese asunto al Parlamento y, por lo tanto, van por la vía indirecta, de segundas intenciones", ha indicado.

NO A LA INVESTIDURA DE RAJOY

Tras destacar que el PNV no apoyó la investidura de Mariano Rajoy como presidente y el otro día reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apuntado que, si se puede pactar para "cumplir la agenda" que su partido tiene para Euskadi, "y traer recursos, asuntos, como el abaratamiento de la Energía eléctrica para la industria o recursos para la cultura, etc, los jeltzales lo acuerdan.

En este sentido, ha dicho que el PNV no ha "apuntalado absolutamente a nadie" porque el presidente de España "puede prorrogar los Presupuestos y se queda tan ancho". "Y tendríamos menos Presupuestos y menos recursos para Euskadi de los que hemos conseguido", ha añadido.

A su juicio, "la única manera de acabar con Mariano Rajoy es una moción de censura que, de momento, se ha presentado". "A mí me gustaría saber exactamente qué partidos van a votar esa moción. ¿El que no apoye esa moción, está apuntalando a Rajoy en el Gobierno de España?", ha preguntado.

Cuestionado por si el PNV apoyaría la censura, ha respondido que lo desconoce porque habría que ver "en qué consiste esa moción de censura". "Desde luego, los principios de esa moción no son los mejores. El modelo de anuncio por periódico y, luego, hablo con los responsables políticos, no es la mejor", ha dicho.

Por último, ha recordado que ya se ha conocido "quién es el que ponen como posible presidente del Gobierno", en alusión Pablo Iglesias. "Desde luego, a mí, personalmente, no me convence mucho", ha concluido.