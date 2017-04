PNV reconoce que los casos de corrupción complican la negociación de los PGE, pero no la impiden

Etiquetas

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que los casos de corrupción complican la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no la impiden por que no hay "inhabilitación política".

Egibar se ha expresado así tras una semana en la que el tribunal que investiga la primera época del caso Gürtel ha anunciado que citará como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en la que también ha arrancado la 'operación Lezo' contra supuesta corrupción a través de la empresa Canal de Isabel II y que ha provocado la detención, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP).

En declaraciones a Radio Euskadi, Egibar ha manifestado que "se complica la negociación por que no hay aprobación todavía, no hay ni un acuerdo". "Por lo tanto, yo creo que la situación que en este momento vive el PP tiene que ser una situación que hay que valorar, pero efectivamente hay abierta una negociación y esa inhabilitación política, desde luego, no existe", ha agregado.