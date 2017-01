PNV niega "rotundamente que esté negociando absolutamente nada" con PP y dice que ni siquiera se sabe si va a haber PGE

Etiquetas

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha negado "rotundamente" que los jeltzales estén negociando "absolutamente nada" con el PP y ha recordado que ni siquiera se sabe si va a haber Presupuestos Generales del Estado.

El dirigente del PNV se ha referido, de esta forma, a la información publicada por un medio de comunicación en la que se asegura que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se reunieron en La Moncloa en el pasado puente de diciembre, y en la que se apunta que el acercamiento de los presos entra dentro de la negociación.

Mediavilla, que no ha aclarado si se produjo esa entrevista entre Ortuzar y Rajoy, ha señalado que "lo lógico" es que haya contactos, y ha rechazado que exista negociación entre populares y jeltzales. "Inicialmente, el PNV no está negociando nada con el PP", ha asegurado.

En este sentido, ha negado que los jeltzales estén ya en plena negociación de las cuentas estatales con los populares. "El PNV lo niega rotundamente. El PNV no está negociando absolutamente nada. No sabemos ni tan siquiera si va a haber Presupuestos Generales del Estado. Hagan ustedes caso a la fuente directa que es el PNV, y el PNV dice que no hay ninguna negociación", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que "ya en el pasado se decía con toda vehemencia y seguridad que el PNV votaría a favor de la investidura de Mariano Rajoy y los hechos demostraron lo que el PNV venía diciendo, que en ningún caso iba a votar a favor". "En este caso, digo lo mismo. No hay ninguna negociación entre el PNV y el PP en este momento", ha subrayado.

"NUEVO PERFIL NEGOCIADOR"

Koldo Mediavilla ha manifestado que, en la actualidad, como los populares no tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, "tendrá que moldearse un nuevo perfil negociador y de acercamiento a todas las formaciones políticas".

En esta línea, ha explicado que el hecho de que se le pueda "denominar deshielo o no a la nueva forma de relación del PP con el resto de formaciones políticas y también con el PNV, es lógico". "Pero esperamos hechos y no palabras", ha concluido.