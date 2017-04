PNV cree que es posible trasladar el 'Guernica' a Euskadi y pide un reconocimiento a quienes sufrieron el bombardeo

Etiquetas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que, "con los avances" que existen en la actualidad, es posible trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi, y ha reclamado, no que se pida "perdón", pero sí que haya "un reconocimiento" por el Estado a quienes sufrieron el bombardeo de la localidad vizcaína hace 80 años.

"A nosotros nos gustaría que el 'Guernica' estuviera en Euskadi. Aquí se sufrió y aquí hay que mantener ese testimonio. No creo que hoy, con todos los avances que hay en el transporte y en el cuidado de las obras de arte, no pudiéramos traerlo desde Madrid hasta aquí y darle un buen acomodo", ha asegurado en declaraciones a RNE.

En todo caso, ha apuntado que "han pasado 80 años de lo que ocurrió, y por Gernika han pasado ya representantes del Gobierno alemán y de Italia, pero desde el Estado español no ha habido un acto de reconocimiento de lo que pasó en Gernika".

"Nosotros no pedimos a nadie que asuma ahora las culpas o los errores de la barbaridad que supuso el ataque a Gernika, pero sí un gesto de reconocimiento a los que lo sufrieron. No solamente nacionalistas, allí murió gente de cualquier pensamiento y de cualquier fe. No es tanto que alguien pida perdón por lo que se hizo, sino que se reconozca lo que pasó", ha explicado.

En esta línea, ha apuntado que, durante 40 años, "la verdad oficial decía que Gernika lo habíamos incendiado los separatistas, los nacionalistas, los gudaris".

"Sería bueno un gesto con Gernika por parte de lo que es hoy el Estado español. Además, creo que podría ser un gesto en positivo, un 'nunca más'. En este país han pasado muchas cosas y tenemos que decir 'nunca más' a muchas cosas. Y una de las cosas que pasaron fue el bombardeo de Gernika", ha concluido.