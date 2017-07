EL PP ACUSA A PODEMOS DE BLANQUEAR DINERO EXTRANJERO A TRAVÉS DEL ‘CROWDFOUNDING’

Etiquetas

El PP acusó este jueves en el Senado a Podemos de blanquear dinero del extranjero a través del ‘crowdfounding’ y de los micocréditos, fórmulas que los populares consideran "ilegales" al no contemplarse en la Ley de Financiación de Partidos. Así lo aseguró hoy el senador popular Luis Aznar al interrogar a Daniel de Frutos, responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, quien compareció esta mañana en la Cámara Alta en la comisión que investiga las finanzas de los partidos políticos. Según Aznar, en España es ilegal que las fuerzas políticas se financien a través del ‘crowdfounding’ o aportaciones ciudadanas, de los microcréditos y de las “donaciones finalistas”, algo de lo que el PP acusa a la formación morada. El senador popular se refirió a que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es conocedor de algunas de estas irregularidades, al tiempo que añadió esta formación está incumpliendo su propio reglamento interno en lo que se refiere a que sus cargos públicos no cobren más de tres salarios mínimos interprofesionales. BLANQUEO DE DINEROAdemás, Aznar dijo que cabe sospechar que la formación morada esté usando las donaciones ciudadanas para ocultar dinero que reciben de otros países, como del régimen bolivariano de Venezuela. Por su parte, De Frutos informó de que su partido, desde que fue creado, ha recibido más de 25.000 donaciones y ha ingresado por ello unos seis millones de euros. El senador del PP también calificó de “grave” que Iglesias reconociera en una entrevista que una empresa de Irán le paga su teléfono móvil, cuando ningún partido español puede estar financiado por un gobierno extranjero. El parlamentario popular insistió en que la Ley de Financiación de Partidos no contempla ni el ‘crowdfounding’ ni los microcréditos ni tampoco las donaciones finalistas a una formación política, por lo que se trata de una fórmula “ilegal” que tendría que empezar a regularse si existen partidos, como Podemos o el PSOE, que lo utilizan para determinadas circunstancias.