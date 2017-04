CANAL. PODEMOS CONSIDERA "UNA OBLIGACIÓN ÉTICA" LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES

Etiquetas

La dirección estatal de Podemos considera que la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es una "obligación ética" a la vista de las informaciones que se están conociendo sobre el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II, por lo que pidió ayuda al PSOE y a Ciudadanos para sacarla adelante. Así lo aseguró la dirigente de Podemos Noelia Vera, en rueda de prensa junto al responsable de Organización, Pablo Echenique, tras la reunión del Consejo de Coordinación del partido. Ambos comparecieron poco después de que se conociera la imputación del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana y de Juan Miguel Villar Mir, del que Vera subrayó que "ensucia" la labor y el esfuerzo de quienes sí son realmente empresarios. Con todo lo que ya se sabe, Vera cree que la presentación de la moción de censura contra Cifuentes es una "obligación ética mucho más que política", por lo que seguirán adelante con la iniciativa al margen de lo que hagan los demás partidos en la Asamblea. Vera aseguró que tomarán las medidas "que hagan falta, formales e informales, de todos los colores posibles", aunque la fórmula concreta la detallarán los dirigentes de la formación en la Comunidad de Madrid. Para la consulta a las bases anunciada, precisó que aún no hay fecha. "FORZAR" UN DEBATEEn todo caso, Podemos considera que hay motivos suficientes para "forzar" un debate sobre los proyectos políticos que confrontan en la Comunidad de Madrid, y que Noelia Vara polarizó en dos "complemente enfrentados": el de la mayoría social, defensor de los derechos humanos, de la honradez y de la democracia frente "al de los recortes y la corrupción". Consideran también de "absoluta urgencia" la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, ya que, sin quitar importancia a todo los demás, Podemos considera especialmente relevante su citación para declarar como testigo en la investigación judicial por la financiación del PP. Si el PSOE y Ciudadanos realmente quieren "regenerar la democracia", dijo Vera, tienen que apoyar esa petición para que Rajoy comparezca en el Pleno del Congreso y no "blanquear" esas explicaciones en una comisión que aún no tiene fecha para reunirse. Podemos considera "de sentido común" asumir que la trayectoria política de Esperanza Aguirre acabó "hace mucho, cuando decidió gobernar para unos poquitos", pero no quiere centrarse en el debate sobre su posible dimisión porque el problema real es "el partido del que forma parte" y que está salpicado de corrupción "de la cabeza a los pies". Podemos también está valorando las informaciones sobre la reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, ambos detenidos en la operación 'Lezo'. Consideran relevante que la versión de Interior se contradiga con el contenido de las escuchas que se han filtrado a la prensa y Noelia Vera auguró que las explicaciones de Nieto serán en todo caso un "maquillaje más" para intentar "tapar lo importante". "PONIENDO LA LUPA""Sabemos perfectamente de antemano lo que van a decir", aseguró, que hablaron de cosas "que no tenían nada que ver" con la investigación, "de los fenómenos climatológicos y cualquier otra chorrada", como intentó el exministro Jorge Fernández Díaz cuando recibió en su despacho a Rodrigo Rato antes de que fuera detenido, recordó. Mientras esas informaciones se van sucediendo, el 'Tramabús' de Podemos seguirá "poniendo la lupa" en esas conexiones del entramado económico y financiero con el poder político y las relaciones en "despachos y cafelitos" para ir consolidando la impunidad.El 'Tramabús' ha salido este lunes de Madrid con rumbo a Murcia, donde el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez será un "invitado especial en la parte frontal" del vehículo.