PODEMOS, TRAS LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ: “ESTO NO SON GARBANZOS NEGROS, EL PP ES UN POTAJE DE JUDÍAS PINTAS”

Etiquetas

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, afirmó este miércoles, tras la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que en el PP “no hay garbanzos negros”, sino más bien “un potaje de judías pintas”. “Está todo más claro que el agua”, expuso.Mayoral hizo estas consideraciones al subir hoy en el ‘TramaBús’, tras la detención de González por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II. “Como diría González, está todo más claro que el agua”, manifestó, antes de denunciar que “las privatizaciones son el eje del saqueo de este país y hemos visto nuevamente que el PP más que un partido político parece otra cosa y que está vinculado a tramas dedicadas al saqueo de este país”.Reconoció que desconoce las “motivaciones” de esta detención, pero subrayó que “esto apesta desde hace mucho tiempo”. “No es nada nuevo que el proceso de privatización del Canal de Isabel II apestaba a corrupción y que estamos viendo las consecuencias”, apostilló.Así las cosas, aseguró que en el Gobierno de Cristina Cifuentes “tienen un problema”. “Ella la última vez decía que no tenía nada que ver con la lista que encabezaba. No sé esta mujer cómo lo va a explicar. Es difícil poder argumentar algo así. No sé, igual dimite, ¿no?”, reflexionó.