MOCIÓN. ÁBALOS (PSOE) DICE A PODEMOS QUE "LA IZQUIERDA TIENE QUE SER UNA ESPERANZA, NO UN ELEMENTO DE FRUSTRACIÓN”

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, dijo este lunes a Podemos que “no basta con indignarse” ante un Gobierno “censurable” porque eso “no constituye la izquierda”. “La izquierda tiene que ser una esperanza, no un elemento de frustración”, afirmó.En los pasillos de la Cámara Baja explicó que esta tarde trasladará al Grupo Parlamentario Socialista la “indicación” del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no seguirá el debate desde la tribuna de invitados del Congreso, de abstenerse en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, promovida por Unidos Podemos. Afirmó que la abstención de los socialistas no se puede comparar con la posición que tomó su grupo parlamentario de facilitar la sesión de investidura de Mariano Rajoy porque “no tiene nada que ver”. “Uno responde en función de lo que se le plantea. No nos cabe otra. No podemos aparecer como que respaldamos a este Gobierno porque no lo respaldamos. Nos parece además absolutamente censurable”, manifestó el portavoz de los socialistas. Apuntó que el “problema” de la moción de Podemos es que se presenta como una iniciativa “sin consultar” con el resto de partidos y sin aunar el apoyo necesario para salir adelante. “No busca los apoyos, sino que parece despreciar esos apoyos”, subrayó. Ante un partido (Podemos) que “no tiene la capacidad para revestirse de alternativa” y “queda muy lejos de la posibilidad de un Gobierno”, dijo que a los socialistas “no nos queda otra” que votar abstención. Aseguró que su grupo “por supuesto” que cumplirá con la disciplina de voto marcada desde la dirección y agregó que la izquierda se caracteriza por luchar contra la desigualdad “y en eso este Gobierno ha hecho todo lo contrario”. A Podemos le dijo que el mensaje de que una moción de censura no ha de ser “un elemento de frustración” y que “no basta con indignarse”.