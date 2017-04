CANAL. PODEMOS PRESENTARÁ UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES “AUNQUE SE PIERDA”

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, aseguró hoy que su partido presentará una moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, “aunque se pierda”.Indicó que Podemos va a “impulsar una ronda de conversaciones” con otros partidos para “iniciar” esa moción de censura “contra este gobierno ilegitimado”. Preguntada por la negativa de Ciudadanos a secundar esta iniciativa, dijo, refiriéndose a la formación naranja, que “obras son amores y no buenas razones”Afirmó que el “grueso de las palabras” de Ciudadanos “no legitiman sus acciones” y señaló que este partido “sostiene” al Gobierno de Cifuentes “si la sigue apoyando”. La diputada de Podemos añadió que la moción de censura es “un imperativo ético” y una “excelente ocasión para que Ciudadanos se retrate”.Respecto a la dimisión de Esperanza Aguirre, manifestó que “ya no queda nadie que se crea sus palabras ni sus lágrimas de cocodrilo” y añadió que “muchos empiezan a no creerse lo de Cifuentes, cuando dice que la corrupción es una etapa pasada y que ella no tiene nada que ver”.Recordó que Cifuentes fue miembro de la dirección del PP "de entonces y de la de ahora" también y dijo que en la corrupción “no hay casos aislados como los de Púnica, Gürtel o Lezo, todo es el caso PP”. “Está bajo sospecha y no puede seguir un minuto más al frente de la Comunidad”, dijo refiriéndose a Cifuentes.