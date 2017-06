MOCIÓN. PODEMOS PROPONDRÁ QUE EL FISCAL GENERAL NO SEA ELEGIDO POR EL GOBIERNO

Etiquetas

El Grupo Confederal de Unidos Podemos propondrá en el debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un total de cuatro medidas anticorrupción, entre las que están que el Ejecutivo no pueda nombrar por sí mismo al Fiscal General del Estado, sino “entre una terna elegida por mayoría cualificada” del Congreso de los Diputados. Según avanzó Libertad Digital y confirmaron fuentes del partido morado a Servimedia, se tratan de cuatro medidas que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defenderá desde la tribuna de la Cámara el próximo 13 de junio en un debate que abrirá la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, y en el que también participarán los portavoces de las confluencias, Xavier Domènech (En Comú Podem), Antón Gómez Reino (En Marea), y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Entre las medidas que presentará Iglesias está la adscripción funcional y orgánica los juzgados de la Policía judicial y los peritos para que dependan funcional y orgánicamente de los juzgados y la Fiscalía, que tendrán el control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal que dirijan. Este programa, que irá “más allá” del que presentó Unidos Podemos en las elecciones generales, también propondrá que el Fiscal General del Estado sea elegido por el Gobierno “pero de entre una terna elegida por mayoría cualificada del Congreso” y no por valoración de idoneidad. También explicará en la presentación de su programa alternativo de Gobierno una ley ‘anti puertas giratorias’ para que, quienes hayan ocupado “altos cargos” en la administración, no “ocupen” puestos en la dirección de “empresas que operen en sectores estratégicos”. Entre estas cuatro medidas ‘estrella’ Iglesias incluye una nueva ley de financiación de partidos políticos que limite el endeudamiento bancario, establezca restricciones a las donaciones de inmuebles y termine con las donaciones anónimas. El líder de Podemos se reunió la pasada semana con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para empezar a fijar el guion del debate que tendrá lugar en la Cámara la próxima semana.