PSOE. PODEMOS RESPONDE A SÁNCHEZ QUE LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS NO SERÁN SUFICIENTES PARA ECHAR AL PP

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, respondió este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que los acuerdos parlamentarios no serán suficientes para “descabalgar” al Partido Popular del Gobierno y señaló que ahora toca esperar a ver la capacidad operativa del secretario general de los socialistas. El dirigente de Podemos se expresó de esta manera tras la reunión del Consejo de Coordinación del partido cuando se le preguntó por las palabras del líder socialista en su discurso de clausura del 39 Congreso Federal, donde anunció que va a habilitar “equipos de coordinación” con las denominadas ‘fuerzas del cambio’ para empezar a diseñar estrategias desde el Congreso de los Diputados que permitan poco a poco acabar con la “acción legislativa” del PP. No obstante, Echenique afirmó que “es demasiado pronto como para hacerle un examen, que acaba de terminar el hombre su congreso”, en referencia a Sánchez, pero apuntó del “enorme poder” que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy y agregó que “solamente por la vía parlamentaria no vamos acabar con las políticas nefastas” del PP. “Hace falta más”, subrayó Echenique, ya que Podemos insiste en la presentación de una moción de censura a finales de año para conseguir echar al PP de las instituciones. MARGARITA ROBLESSobre la decisión de Sánchez de colocar a Margarita Robles como portavoz del PSOE en el Congreso, Echenique se limitó a expresar su “máximo respeto” por esta decisión. No obstante, algunos dirigentes de Podemos creen que esta decisión demuestra que el poco margen con el que cuenta Sánchez en el Congreso de los Diputados, puesto que la mayoría de los parlamentarios del grupo no son, según creen, ‘sanchistas’. SEGUIR HACIENDO OPOSICIÓNPara Podemos, lo importante ahora es continuar haciendo oposición al PP después de que el Congreso tumbara la moción de censura contra el presidente del Gobierno.Fuentes del partido indican que habrá que ver si el nuevo discurso que aseguran ha abanderado Sánchez se transforma en hechos.Asimismo, le piden que concrete su postura en materia territorial y que defina bien su concepto de plurinacionalidad. “Nos alegra, es un paso más, pero se tiene que materializar en una propuesta concreta”, dijo Noelia Vera, secretaria de Participación de Podemos, que defendió una vez más que la postura de Podemos es que se celebre un referéndum en Cataluña, pero no unilateral como el que quiere impulsar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 1 de octubre. “PRUDENTES” CON SÁNCHEZCon todo, Echenique se mostró “prudente” ante la situación del PSOE y señaló que habrá que esperar para ver que postura toma en votaciones como la del CET o el techo de gasto.Estos asuntos, dijo, “van a ser un examen para todos”, porque la “realidad aritmética” hace que con PP y Ciudadanos “no se pueda aprobar nada” en el Parlamento. “No hay que ser inocentes y explicar a la gente el enorme poder de veto del PP”, explicó. Desde Podemos insisten en que Sánchez está asumiendo la posición política de Podemos pero hay que esperar ahora “a ver qué sucede” y si realmente quiere pactar con Podemos. Eso sí, dicen que no van a condicionar estrategias de oposición al PP a lo que haga el PSOE.