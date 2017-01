MAROTO: “NO HAY POLÍTICA SOCIAL EFECTIVA SI NO SE CONSIGUE ACERTAR EN LO ECONÓMICO”

Etiquetas

- Asegura que el PP resuelve “los problemas de la gente”, mientras la oposición está “a sus problemas internos”. El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, advirtió este miércoles de que no puede desarrollarse una “buena” política social en España si no hay previamente una “buena” política económica. Por ello, recalcó que para la formación que lidera Mariano Rajoy es un “dogma absoluto” que “la mejor política social es el empleo”.Maroto se pronunció en estos términos al presentar la Ponencia Social del próximo Congreso Nacional del PP en Sevilla, donde contó con el respaldo del presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno.“Para hablar de redistribuir la riqueza, primero hay que crear la riqueza”, avisó, para agregar que hace falta un Gobierno “fuerte y estable” que alcance “acuerdos” sociales que tienen que apoyarse en materia económica. “No hay política social efectiva si no se consigue una sociedad que acierte en lo económico y nuestro partido está en ello”, declaró.Dicho esto, subrayó que el PP tiene en su “ADN” la “política social de verdad” y “no la del titular”. “Mientras hay partidos que se dedican a resolver problemas internos, nosotros ponemos toda la energía en resolver los problemas de la gente, y esa es la gran diferencia del PP con respecto al resto de fuerzas políticas”, argumentó.Reseñó que en España “lo que más preocupa en el corto plazo” es el empleo, pero recordó que en el medio y largo plazo “lo que dará éxito a la política social en nuestro país es resolver el reto demográfico” y por ello es uno de los puntos esenciales de la Ponencia Social que se debatirá en el cónclave nacional de febrero.“Además de resolver temas económicos y de corto plazo y de empleo, trabajaremos de forma coordinada en el reto demográfico que tiene España y el resto de Europa. Es nuestro reto y de ello depende la estabilidad de muchas personas y la garantía de muchos servicios públicos”, apuntó.Criticó que otros partidos estén en sus “cuitas internas permantemente” y no tengan una visión “más allá del próximo Congreso y de cómo van a salir de los tinglados en los que están inmersos”. “Nosotros tendremos un Congreso tranquilo basado en propuestas e ideas”, aseguró.Por último, incidió en que en el Congreso Nacional “el melón está abierto” y se podrá hablar “de lo que cada uno quiera en un sentido o en otro”. Dicho esto, se declaró “sorprendido favorablemente” por el trabajo de los enmendantes, que han registrado 4.000 sugerencias.