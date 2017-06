PP-A llevará al Parlamento una iniciativa para reducir los delegados territoriales de la Junta

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario va a registrar una iniciativa en la Cámara andaluza por la que reclaman que se reduzca el número de delegados territoriales de la Junta, de manera que se disminuya de ocho delegados a un máximo de cinco por cada provincia.

Moreno, que ha comparecido en la sede de PP-A ante cargos de su partido para hacer balance del ecuador de la presente legislatura, ha confiado en que la remodelación del Gobierno andaluz, efectuada por Susana Díaz la pasada semana, sea "una oportunidad para aligerar la sobredimensionada estructura administrativa de la Junta".

Así, ha criticado que Andalucía es la comunidad con más consejerías y con una estructura territorial con más altos cargos, de ahí que haya reclamado quitar "grasa política a la administración periférica" de la Junta.

"¿Dónde está Cs en esta materia? ¿No decían que iban a regenerar, a combatir la grasa política y a quitar los cargos de libre designación?", ha cuestionado Moreno, que ha lamentado que tras dos años de legislatura "ha crecido la administración periférica de la Junta".

Ha explicado que "hay siete delegados territoriales de consejerías por cada provincia y nueve delegados del Gobierno de la Junta, uno por provincia más la subdelegación del Campo de Gibraltar". "Tenemos 65 delegados políticos del PSOE-A en las provincias, nueve más que en la pasada legislatura", ha censurado.

De esta manera, el PP-A va a proponer en la iniciativa anunciada por Moreno que se disminuya de ocho delegados territoriales a un máximo de cinco por provincia, "lo que supone una reducción del 37,5 por ciento", ha señalado Moreno, todo para lograr una administración "eficaz, eficiente y por criterios de austeridad".

CONTRA EL IMPUESTO DE SUCESIONES

De otro lado, Moreno también ha avanzado que los populares andaluces van a seguir batallando contra el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Así, el PP-A tiene previsto llevar al Parlamento andaluz dos proposiciones de ley para lograr suprimir un tributo que es, a su juicio, "un atraco a mano armada por parte de la Junta a los bolsillos de los andaluces".

Ha recordado que el PP-A lleva la supresión de este impuesto en su programa desde 2004 y que han llevado al Parlamento cuatro proposiciones de ley, cinco proposiciones no de ley, una moción y enmiendas en los Presupuestos de la Junta en todos los ejercicios desde 2005.

En este sentido, el líder de los populares andaluces se ha preguntado por qué Ciudadanos, partido al que "ya no le caben en el pecho tantas medallas que se ponen", "no ha apoyado estas propuestas en los últimos años y habla de cambios ahora que llega un tiempo electoral, para marcar distancia con el PSOE-A".

"No pueden decir que quieren quitar el impuesto de sucesiones cuando han tenido a sus pies la oportunidad de hacerlo y no han sido capaces de asumirlo", ha zanjado el líder del PP-A, quien ve que esta actitud de la formación naranja "no es responsable".