PP-A: Susana Díaz prima su interés "personal y político" por encima de la Ley de Memoria con la propuesta de Valderas

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha primado su interés "personal y político" por encima de la Ley de Memoria Histórica y Democrática al proponer al exvicepresidente de la Junta y excoordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para el cargo de Comisionado de la Memoria, una figura no recogida en la citada normativa.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la portavoz adjunta del PP-A Marifrán Carazo, Crespo se ha mostrado convencida de que Susana Díaz ha buscado con esta propuesta "dar un golpe de efecto" y atacar "la línea de flotación de IULV-CA", guiándose en todo momento por sus relaciones personales y tratando de situarse "más a la izquierda".

La dirigente 'popular' ha subrayado que esta propuesta se formula también en contra del criterio de las asociaciones memorialistas, que durante la tramitación de la normativa se mostraron en contra de la creación de un Comisionado. "Quién es ella (Susana Díaz) para modificar una ley ya establecida por el Parlamento", se ha preguntado.

Tras insistir en que a la presidenta de la Junta no le mueve la Memoria Histórica sino el "golpe de efecto" y sus propios intereses, Crespo ha considerado que una posible solución para que no hubiera duplicidad de cargos ni más gastos para el bolsillo de los andaluces sería que éste fuera un cargo "honorífico" que no tuviera retribución.