PP-A dice que Susana Díaz "ha servido al PSOE y no a Andalucía", que ha usado de "trampolín" para un viaje sin "vuelta"

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha asegurado este viernes que la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, "ha servido al PSOE y no a Andalucía, que le ha servido de trampolín" para lanzarse a un viaje que "no tiene vuelta, gane o no gane las primarias" y que ha dejado a un Gobierno "catatónico" y "paralizado".