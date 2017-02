PP-A no apoyará la propuesta de dictamen de la comisión de formación "tal y como está" y se muestra abierto al diálogo

Etiquetas

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha asegurado este martes que su formación no apoyará la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación "tal y como está, pactada con el PSOE-A", aunque ha mostrado su disposición al diálogo con el conjunto de las formaciones para lograr un acuerdo que permita su aprobación.

"Tal y como está no lo vamos a apoyar", ha afirmado Crespo en rueda de prensa, después de que la propuesta de dictamen del presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), señale a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero no a la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

Crespo ha indicado que el dictamen-síntesis es "similar" a la propuesta de dictamen de Cs y que, en ningún caso, supone un resumen de la postura del conjunto de los grupos. Ante esta circunstancia, la dirigente 'popular' ha anunciado que su formación ya está trabajando en las enmiendas, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo día 27.

"No entendemos cómo se libra a Susana Díaz, anterior consejera de Presidencia, cuando ha suspendido cinco años la formación, no ha buscado el fraude, no ha facilitado la documentación, no ha colaborado con la Justicia, ha obstaculizado la verdad y no ha trabajado por recuperar los fondos públicos", ha apuntado.

Tras insistir en que la presidenta de la Junta tiene una "responsabilidad muy clara", la dirigente del PP-A ha asegurado, en referencia a la propuesta de dictamen, que "en mi tierra cuando unos cursos no sirvieron para lo que tenían que servir, se llama fraude y no desorden".

Finalmente, Crespo ha avanzado de que la portavoz del PP-A de la comisión de formación, Teresa Ruiz-Sillero, comparecerá este miércoles en rueda de prensa para valorar con detalle el contenido de la propuesta de dictamen registrada por el presidente de la comisión.