PP-A pide responsabilidad ante los congresos provinciales: "Un liderazgo fuerte no se construye al margen de la unidad"

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad, el consenso y a la unidad" ante la cercanía de los congresos provinciales que celebrará la formación desde mediados de mayo y ha destacado que "un liderazgo fuerte no se construye al margen de la unidad".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Bendodo ha insistido en que la unidad es "fundamental" en estas citas y que no es "incompatible" con que haya más de una candidatura. En su opinión, "es igual que bueno que haya una lista que dos o tres".

"Nuestro partido no es monolítico, sino que se permite que cualquier afiliado exprese su opinión y presente su candidatura", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha considerado "sano" que distintas listas confronten sus proyectos para liderar el partido.

Así, tras subrayar que en el PP-A "no existen dogmas de fe" y que desde la dirección andaluza "no se van a imponer nombres, candidaturas ni estrategias", Bendodo ha dicho que el partido tiene "miles" de militantes "y no todos pensamos igual, cada uno piensa de forma diferente".

"Ésa es la riqueza de este partido, la diversidad de opinión", ha reiterado el portavoz regional del partido, quien, no obstante, ha explicado que desde la dirección andaluza se va a trabajar por la unidad "en la medida de la posible porque queremos un partido lo más fuerte posible en cada provincia".

Para el portavoz del PP-A, "lo importante es hablar poco de nosotros internamente y mucho de cómo solucionar los problemas de la gente en cada provincia". Por ello, aunque haya varias candidaturas en un congreso "ese debate no se puede perder, tenemos que dedicar el máximo tiempo a sacar propuestas que interesen a los andaluces".

Preguntado sobre el hecho de que en Córdoba aún no hubiera surgido ninguna candidatura, después de que la dirección nacional no permitiera al actual presidente, José Antonio Nieto, presentarse a la reelección por incompatibilidad con el cargo que ostenta en el Gobierno de España, Bendodo ha dicho que en su partido son "absolutamente respetuosos" con los plazos.

Así, ha explicado que este lunes la Junta Directiva del PP de Córdoba fija la fecha del Congreso y que, una vez convocado oficialmente, se podrán presentar las candidaturas. Según ha precisado, cualquier afiliado que cuente con 90 avales podrá dar el paso adelante.