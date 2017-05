PP-A no se cree que "se acabó el susanismo" y advierte de que la presidenta de la Junta "sigue de fontanera en Ferraz"

Etiquetas

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha dicho este viernes que no se cree que "se acabó el susanismo" y que la presidenta de la Junta y secretaría general del PSOE-A, Susana Díaz, "sigue de fontanera en Ferraz porque ahora está centrada en el congreso regional".

En rueda de prensa, López ha afirmado que Susana Díaz "ni ha trabajado por Andalucía ni se la espera, no ha sido su prioridad esta comunidad y ha dejado claro que no lo será". "Se ha venido forzada a esta tierra porque sus compañeros no se fían de ella", ha añadido.

La número dos del PP-A ha advertido de que a partir del pasado domingo, día en el que salió derrotada en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz "no solo ha perdido peso político, sino también la credibilidad en esta tierra".

En su opinión, la dirigente socialista nunca ha estado centrada en resolver los problemas de esta tierra, sino que solo se ha preocupado de "ella misma". "Ni ha trabajado por Andalucía ni tiene intención de hacerlo porque esta comunidad solo era para ella un trampolín", ha defendido López.

"Después de la derrota en las primarias me esperaba un poco de humildad esta semana en la Cámara andaluza, pero ella solo sabe hacer las cosas de una manera, gane o pierda, con soberbia", ha manifestado la secretaria general de los 'populares' andaluces.

En este contexto, ha destacado que a Susana Díaz le ha "traicionado el subconsciente" cuando ha asegurado que "debía centrarse en Andalucía". Y es que, según ha señalado López, "se ha llevado todo este tiempo diciendo que estaba pendiente de Andalucía y gestionando Andalucía".

Junto a ello, la dirigente 'popular' ha acusado a la presidenta de la Junta de volver a "faltar a la verdad" esta semana ante el Pleno del Parlamento al decir que las comunidades autónomas que están peor, como es el caso de Andalucía, han podido converger con la media de España.

"Y se quedó tan pancha, cuando la brecha económica entre Andalucía y el resto de las comunidades se mantiene después de casi 40 años de gobiernos socialistas, que es el único responsable", ha manifestado López, quien ha advertido de que los datos son "demoledores".

Así, entre otras cuestiones, ha señalado que la tasa de pobreza en Andalucía es del 35,4 por ciento, 13 puntos por encima de la media, o que el PIB per cápita andaluz en 1983 era del 75,5 por ciento del PIB medio español, y en la actualidad, llega al 74 por ciento, con lo que la diferencia sigue siendo de 26 puntos.

Desde 1983, según ha precisado López, se ha incrementado más de tres puntos el diferencial de paro con la media española, "algo que no ocurre en otras comunidades". Junto a ello, Andalucía se encuentra entre las comunidades con salarios más bajos, cuatro puntos por encima de la media, y un 41,7 por ciento de los andaluces se encuentran en riesgo de exclusión social.