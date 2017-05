PP de Alcalá de Guadaíra logra financiación para sus propuestas a través del Plan Supera

Etiquetas

Inversiones y mejoras en edificios públicos, calles, plazas, parques de juego infantiles, campos de fútbol y alumbrado público, son las iniciativas aportadas por los 'populares'

El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha presentado este miércoles al gobierno socialista todas sus propuestas al objeto de que sean incluidas en el Plan Supera, programa de subvenciones previsto por la Diputación Provincial de Sevilla .

Más de 860.000 euros se destinarán a Alcalá de Guadaíra para invertir en mejoras a través de este plan. Y el Partido Popular "como siempre, está dispuesto a canalizar estas subvenciones de la manera más óptima para que repercuta a todos los alcalareños". De este modo, ha logrado incluir en el Plan de Diputación inversiones para mejorar edificios públicos, calles, plazas, parques de juego infantiles, campos de fútbol y alumbrado público.

En este sentido, los 'populares' han mostrado satisfacción por haber conseguido acordar con el gobierno local el respaldo económico que precisan estas propuestas e iniciativas, que han subrayado, "nacen de las demandas y necesidades planteadas por los alcalareños al Grupo Municipal del Partido Popular".

"Una vez más, el PP ha demostrado con su capacidad negociadora, que la batalla política no debe estar jamás en aquello que beneficia a Alcalá de Guadaíra". "De lo contrario", explican, "los proyectos, las inversiones y todo aquello que supone desarrollo de la ciudad y creación de puestos de trabajo, podrían perderse por falta de altura de miras y responsabilidad política".

Además, los 'populares' han querido dejar claro que en su formación, "actitudes como no es no, no caben en su manera de entender la política, que debe ser un servicio al ciudadano".