El encuentro de un senador del PP con El Assad provoca polémica en el Consejo de Europa en vísperas de la visita del Rey

Pedro Agramunt comunicó a Dastis que tenía una invitación para viajar a Siria y Exteriores sólo le advirtió de los riesgos de seguridad

El encuentro que el senador del PP Pedro Agramunt mantuvo a finales de marzo con el presidente sirio, Bachar el Assad, ha provocado polémica en el seno del Consejo de Europa, cuya Asamblea Parlamentaria preside en la actualidad el español y que recibirá el jueves la visita del Rey Felipe VI.

Agramunt viajó a Siria junto a parlamentarios de la Duma rusa y otros miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, entre ellos el español Jordi Xuclà, del Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia.

Sin embargo, no informó previamente de este desplazamiento a los grupos políticos de la Asamblea Parlamentaria porque, ha explicado este martes ante el Pleno de la Asamblea, se trataba de una visita privada que no hacía en su calidad de presidente de la Asamblea Parlamentaria, sino como senador español.

Agramunt, ha explicado a Europa Press su portavoz, recibió a finales de febrero una invitación del Parlamento sirio para visitar el país, con la posibilidad de ser recibido por El Assad. Antes de aceptar esa invitación conoce que también ha recibido la misma invitación el diputado Jordi Xuclà.

En un encuentro informal con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, Agramunt le pone en conocimiento de estas invitaciones, pero el ministro, según la versión de Agramunt, no le da una respuesta en ese momento, simplemento le dice que lo va a mirar.

Unos días más tarde, desde el Ministerio de Exteriores se ponen en contacto con el senador para advertirle de los "riesgos de seguridad" que entraña ese desplazamiento. "Nadie le dice a Pedro que no consideran oportuno" que viaje a Siria, sostiene el portavoz.

Agramunt pensaba en cambio que la visita supondría una oportunidad para defender ante el Assad la necesidad de impulsar un proceso de paz y respetar los Derechos Humanos. El viaje se concretó finalmente días antes del bombardeo del régimen con armas químicas en la región de Idlib, que se saldó con un centenar de muertos.

Lo que no sabía Agramunt era que el viaje no se pensó para recibirle solo a él y a Xuclà, sino que al llegar a Líbano vio que formarían también parte del viaje representantes de la Duma rusa y parlamentarios de países como Italia, República Checa o Serbia. En Beirut también se le informó de que no viajarían en coche hasta Damasco, sino a bordo de un avión, que él no identificó como un avión oficial del Gobierno ruso, según su versión de los hechos.

RECONOCE QUE EL VIAJE FUE UN ERROR

La polémica comenzó a generarse cuando llegan a Ucrania noticias desde medios de comunicación rusos que hacen público el encuentro del presidente de la Asamblea Parlamentaria con El Assad. Los grupos políticos de la Asamblea Parlamentaria han pedido explicaciones a Agramunt, que hoy ha reconocido que "fue un error" ese viaje "después de haber visto sus consecuencias".

También ha admitido haberse equivocado al no informar previamente a los grupos políticos de su desplazamiento a Siria y haber desestimado la reacción que su presencia junto a El Assad podía generar. Agramunt ha anunciado que el viernes, un día después de la visita del Rey Felipe, comunicará a la Asamblea Parlamentaria qué decisión ha tomado en relación con el puesto que ocupa, dado que solo puede dejar el puesto por decisión personal y voluntaria.

Entre tanto, Agramunt ha denunciado este martes ante la Policía francesa que alguien ha entrado en su habitación de hotel en Estrasburgo para acceder a la documentación que guardaba en su bolsa de trabajo, donde también había dejado su tableta. El senador ha sido consciente de esto al comprobar que ciertos objetos no estaban colocados como él los había dejado.