PP C-LM pone en valor su "solidez" tras sus congresos provinciales ante la "derrota" de Page en las primarias del PSOE

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y recién reelegida presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ha puesto en valor la "solidez" que a su juicio ha demostrado el partido durante este fin de semana en el que se han celebrado los cinco congresos provinciales, a lo que ha contrapuesto la "falta de liderazgo" que en su opinión tiene el presidente de la región, Emiliano García-Page, tras su "derrota" en las primarias del PSOE tras alinearse con Susana Díaz.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por los otros cuatro presidentes provinciales refrendados este fin de semana en sus respectivos congresos, Guarinos se ha mostrado "orgullosa" del PP "bajo el liderazgo de María Dolores de Cospedal", aseverando que los 'populares' son "la referencia de la moderación".

"Cuando uno tiene como referente a un líder indiscutible, todo el mundo gira en torno a la unidad. Esto pasa en el PP y no en el PSOE, donde no hay liderazgo, y con un líder al que no respetan ni los militantes", ha afirmado.

Ahora, el PP "se pondrá a trabajar en breve" y pondrá en marcha sus comités de dirección provinciales "para marcar la estrategia de cara a las siguientes elecciones", con el objetivo puesto en "recuperar ayuntamientos y sobre todo ganar en la Junta con mayoría absoluta".

En este punto, ha preguntado a García-Page "qué va a hacer ahora" ante la "inestabilidad política" de la región. "No es capaz de poner orden en su partido, ¿cómo va a poner orden en Castilla-La Mancha?", se ha preguntado.

RESTO DE PRESIDENTES

Los otros cuatro presidentes provinciales han tomado la palabra, coincidiendo en que se dedicarán a partir de ahora a trabajar de cara a ganar el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así, el presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, ha resaltado que el partido es "un proyecto sólido, coherente y de futuro", y en esta nueva andadura se centrará en "los ciudadanos", que están pidiendo "soluciones" ante el "desgobierno en Castilla-La Mancha, con un presidente incapaz de afrontar los problemas reales".

José Julián Gregorio, nuevo presidente del PP de Toledo, ha manifestado que es "un honor muy importante" asumir este cargo, tras lo que ha agradecido a todo el partido "la unidad demostrada" en su cita congresual, donde "se votó a un proyecto en plena libertad".

El presidente conquense, Benjamín Prieto, ha considerado que "la esencia y la clave" del "éxito" de este fin de semana es que las cinco provincias "están unidas en un proyecto común, con el compromiso de ganar Castilla-la Mancha".

Por último, Francisco Cañizares, que asume la Presidencia del PP de Ciudad Real, también ha resaltado que el "motor indiscutible" de los 'populares' es María Dolores de Cospedal, y sobre esa base "se integra el partido".