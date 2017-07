El congreso del PP de Cádiz elige a Mercedes Colombo como presidenta local

Etiquetas

El congreso del PP de Cádiz celebrado este domingo en Cádiz ha elegido a Mercedes Colombo como presidenta local, en un acto que constituye la estructura propia del partido a nivel local sin la dependencia del provincial, como ha ocurrido hasta el momento.

Mercedes Colombo ha indicado a los presentes en el Palacio de Congresos que "el congreso es decisivo para sentar las bases de un futuro para Cádiz y el PP", y ha añadido que están "aprendiendo mucho en la oposición", de ahí que estén construyendo "un proyecto de ciudad que tiene que llevar a cabo el PP".

Colombo ha asegurado que presentan "una candidatura formada de personas comprometidas y que no estaban en política y se unen a la ilusionante renovación del PP". Un proyecto que cuenta con Ignacio Romaní como secretario general.

La presidenta local del PP se ha referido a una idea, y es que van a contar con todas las asociaciones de la ciudad, sin que ocurra como en los dos años de gobierno de Podemos, "en que para que se les atienda hay que tener un carné de un partido". Un gobierno que ha calificado como empeñado en "enfrentar a los que quieren ninfas o no, a los que quieren la medalla para la patrona o no", y ha indicado que al PP no les sobraba "nadie, estuvieran o no de acuerdos con nosotros".