El PP acusa a Cs "bloquear" la gestión del Gobierno al "negarse a apoyar las cuentas"

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón, Ana González, ha acusado a Ciudadanos de querer "bloquear" la gestión del Gobierno, al "no apoyar, ni presentar enmiendas" a los Presupuestos 2017.

La edil popular ha recriminado esta decisión de Cs dado que considera que "no es leal ni es lo que se espera de un partido" que entienden que es "responsable", aludiendo a que este hecho hace que "el gasto social y la puesta en marcha de nuevas inversiones, así como la reforma o mejora de las ya existentes sea imposibles de llevar a cabo".

Según la portavoz popular, esto también impediría, entre otras cuestiones, reformar la Casa de Acogida para mujeres maltratadas de Alcorcón o reparar los colegios públicos "cuya reforma es vital para poder garantizar la seguridad de los niños".

Por todo ello, ha pedido a la oposición "que se actúe con responsabilidad y pensando en el bienestar de la ciudad y de nuestros vecinos, dejando de lado los intereses partidistas".

"QUÉ PRESENTEN LAS CUENTAS"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alfonso Reina, ha negado las acusaciones y ha recordado al Gobierno de David Pérez que lo primero que tiene que hacer es presentar las cuentas de este año en Junta de Gobierno.

"Algo que ni tan si quiera ha hecho", ha puntualizado a Europa Press. Será entonces cuando decidan "si ponen enmiendas o no", ha subrayado; al tiempo que ha añadido que "David Pérez tiene que dedicarse a hacer su trabajo", y que "Alcorcón se merece algo mejor que el que el equipo de Gobierno se dedique a hacer campañas contra la oposición".

No obstante, han destacado que el primer edil no cumplió lo pactado en los Presupuestos 2016, "saltándose buena parte de los compromisos adquiridos con Cs, tanto en las cuentas, como en relación a las mociones que han sido aprobadas en pleno y que tampoco se han realizado, demostrando que Pérez no tiene palabra".

En este sentido, ha incidido en que "si existe una situación de bloqueo, es culpa del Ejecutivo local al hacer caso omiso de todas las propuestas que emanan de la oposición". Finalmente, el portavoz de Cs ha recordado que ya retiraron su apoyo a David Pérez el pasado 10 de enero, después de que el alcalde se negara a dimitir tras la polémica suscitada por unas declaraciones del primer edil en torno al feminismo, que Reina calificó de "intolerables".