PP veta la comparecencia de Garrido en el Pleno de mañana sobre la detención de Ignacio González

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha vetado la comparecencia en el Pleno de este jueves del portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido, sobre la detención del expresidente regional Ignacio González por su gestión en el Canal de Isabel II, porque "no es serio plantear esto para mañana".

Ossorio ha destacado que, por un lado, "son hechos que están bajo secreto de sumario, por tanto el consejero de Presidencia difícilmente podría informar a la Asamblea", y que además "esta misma tarde se están produciendo declaraciones".

El PP ha impedido así que saliera adelante la propuesta del PSOE de incluir en el orden del día del Pleno de este jueves la comparecencia de Garrido, que ha sido debatida en una Junta de Portavoces convocada por la Mesa de la Asamblea a instancias de los socialistas, ya que tenía que aprobarse por unanimidad.

No obstante, el portavoz del PP ha destacado que Garrido ha respondido 26 preguntas en Pleno sobre el Canal de Isabel II y ha comparecido en la comisión de Presidencia, en la de endeudamiento y en el propio Pleno sobre las empresas vinculadas al Canal de Isabel II en Latinoamérica, para afirmar que el consejero de Presidencia "jamás ha rechazado venir aquí a dar explicaciones".

Ossorio ha añadido que si los grupos de la oposición quieren volver a plantear la propuesta más adelante "y el secreto de sumario permite informar de lo mismo, el Gobierno, como siempre, no tendrá ningún problema de informar de nada, pero en estos términos, por seriedad, era imposible aceptar la comparecencia mañana".

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha considerado que se podía haber hablado con "serenidad" y "tranquilidad" de un asunto que ha calificado como "alarmante", para señalar que "no son asuntos aislados, ya tocan a las estructuras, a las raíces de la Comunidad de Madrid y provocan una desafección y un desconcierto en la sociedad de tal calibre que es bueno que el parlamento, para eso es parlamento, sea un lugar para hablar de eso".

"A veces llama la atención que nosotros estamos aquí hablando de unos asuntos mientras toda la sociedad está pendiente de otros, y también se produce entonces una quiebra entre las instituciones y los problemas de los ciudadanos que nos parece llamativa", ha apostillado, para agregar que Ciudadanos y Podemos se han unido a la iniciativa, pero el PP la ha rechazado porque "no se daban las circunstancias para hacer ese debate".

"Nosotros hemos señalado que ese debate se va a celebrar, también es cierto que el próximo pleno ya es avanzado mayo y creemos que hay urgencia para que se debata esto, y por eso hemos señalado que estamos dispuestos a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para que se hable de este asunto", ha agregado Gabilondo.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha subrayado que todos los grupos se han puesto de acuerdo menos el PP, "que ha considerado que en estos momentos no gozamos de la suficiente serenidad como para debatir este debate con la calma que se precisa".

"Nosotros le hemos respondido que en el PP no hay esa serenidad pero que nosotros consideramos que este es el espacio en el que hay que hablar de cuestiones como esta, sobre todo en un momento como este en el que la ciudadanía estará muy preocupada por las noticias que estamos conociendo", ha agregado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Además, ha afeado a la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, que haya bloqueado una declaración institucional propuesta por Podemos para condenar la corrupción política, y, en concreto, la financiación ilegal de los partidos políticos, al no haber sido incluida en el orden del día.

"Estos dos hechos de lo único que nos hablan es que no es verdad que estemos ante un nuevo PP, sino que es el de siempre en el que no hay ninguna colaboración para esclarecer estos hechos, no hay voluntad de dar ninguna explicación a la ciudadanía ni hay ningún deseo de romper con el pasado de corrupción en un día como hoy", ha agregado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha afirmado que llevarán la comparecencia de Garrido a siguientes plenos, "porque no se puede permitir que no se hable de esta caso en la Asamblea".

Sobre la declaración institucional de Podemos de condena de la corrupción política, ha dicho que Ciudadanos no la conoce y que había que haberla metido en la anterior Junta de Portavoces.