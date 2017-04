El PP dice que González "engañó" pero al final no fue candidato y está en prisión: A cada uno le llega su momento

Etiquetas

Rafael Hernando, convencido de que compañeros del PP estarán hoy "muy arrepentidos" de haber tenido como amigo al expresidente

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido que Ignacio González "engañó" a Esperanza Aguirre y a otras personas del PP, pero ha defendido el proceder del PP con él porque al final no llegó a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y hoy está en la cárcel. "A cada uno le llega su momento", ha comentado.

En declaraciones en el Congreso, Hernando ha explicado que el PP nunca conoció que Ignacio González tuviera una cuenta en Suiza, sino la denuncia de una persona del partido (Jesús Gómez, que se reunió con Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, de la dirección nacional).

Según ha dicho, se hicieron "comprobaciones" y se preguntó al afectado, Ignacio González, sobre esa cuenta, pero él lo negó todo. A su juicio, "este señor engañó" a su presidenta regional, Esperanza Aguirre, y a otras personas del PP, pero ahora "está en la cárcel".

EL PP NO TAPA A NADIE

Hernando sostiene que un partido político, ante las denuncias que se pueden producir, tiene unos "sistemas limitados", y que son los tribunales los que tienen capacidad. Y ha subrayado que fue el Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes quien lo denunció.

"Esto no ha sido investigado a iniciativa del PSOE, ni de Ciudadanos ni de Podemos sino del PP --ha remarcado--. Aquí no se tapa, ni se va a tapar a nadie. Aquí el que la haya hecho, la va a pagar y esto afecta a todos".

Preguntado si se arrepiente de no haber actuado antes contra Ignacio González, ha hecho hincapié en que "cada cosa tiene su momento" y que en todo caso "afortunadamente" no fue candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015. "Y de lo que me alegro es que al final a cada uno le llegue su momento", ha enfatizado.

NO HAY BUSCAR TRES PIES AL GATO

Rafael Hernando, que ha dicho no tener "ni idea" de cómo Ignacio González podía saber con meses de antelación que Manuel Moix iba a ser fiscal anticorrupción, ha pedido no crear confusión involucrando al actual Gobierno en la trama.

"Intentar mezclar unas cosas con otras o sacarlas de quicio es un mal camino para que finalmente resplandezca la verdad e intentar crear confusión donde no tiene que haberla o buscar tres pies al gato es un camino erróneo --ha insistido--. Aquí las cosas están muy claras: se han dado explicaciones y evidentemente, más allá de las relaciones personales, estoy seguro que algunas personas estarán hoy muy arrepentidas de haber tenido entre sus amigos a Ignacio González ".