EL PP, SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY: “NOSOTROS A LO NUESTRO”

- Piensa que la XII Legislatura “va para largo” y que Iglesias “quiere quedarse con el PSOE”. El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, valoró hoy que el anuncio de Unidos Podemos de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le viene “mal” a la estabilidad de España y atribuyó este tipo de iniciativas a que Pablo Iglesias y los suyos no acaban de acostumbrarse a tener un papel parlamentario “irrelevante”. “Nosotros a lo nuestro”, expuso.Así se pronunció en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde defendió que el Gobierno de Rajoy ha sido votado en dos ocasiones recientes consiguiendo ser el “favorito” de los españoles. Dicho esto, criticó que los dirigentes de Podemos se hayan “quedado colgados de la brocha” en su reivindicación de la mejora de la economía.“Nosotros a lo nuestro, a seguir creciendo económicamente y creando empleo”, aseveró, antes de congratularse por el hecho de que el PSOE y Ciudadanos tuviesen ayer, ante este anuncio de moción de censura, una respuesta “responsable”. A su juicio, esta estrategia de Podemos es también un traje a medida para atacar al PSOE.Desde su punto de vista, cuando Pedro Sánchez era el líder de los socialistas “intentaban mezclarse en una izquierda radical que nada tiene que ver con el socialismo histórico moderado que hace falta”. “¡Iglesias quiere quedarse con el PSOE!”, exclamó el vicesecretario general de los populares.RESPUESTA “SENSATA” DEL PSOEAlertó de que Podemos, al promover esta moción de censura, está poniendo en una “tesitura complicada” al PSOE de cara a las primarias, aunque celebró que la respuesta de ayer de este partido fuese “bastante sensata” y no cayera en el “espectáculo” que, a su juicio, caracteriza a la formación morada.Reconoció que la corrupción es una de las “mayores lacras” sociales con las que tiene que convivir su partido. “El PP ha intentado ser muy firme a la hora de pedir disculpas”, expuso, para a renglón seguido mostrarse partidario de “dar todas las explicaciones que sean necesarias” a este respecto y actuar con “máxima contundencia” a la hora de castigar malas conductas.En cualquier caso, sobre los últimos escándalos de corrupción que afectan a sus filas, quiso dejar claro que en Génova no tenían conocimiento de los mismos y, por tanto, son doblemente perjudicados: como españoles y como partido. Pese a que varios de sus dirigentes están en entredicho, consideró que el PP es un partido que “ha protagonizado la mejor historia reciente de España”.“Son tres casos aislados, lo que pasa es que en esos casos hay varias personas, incluso organizadas, amigos entre ellos o que actuaban conjuntamente”, manifestó, aunque poco después matizó que lo de “tres casos” es “un decir” para evidenciar que “no se pueden empañar las siglas de un partido que ha traído tanta prosperidad y empleo a España”.LA ESTABILIDAD COTIZA EN BOLSASobre cómo puede afectar este clima parlamentario a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, alertó de que si las cuentas públicas “no se sacan por culpa de este ambiente, seremos triplemente perjudicados”, y remarcó que la estabilidad política cotiza en Bolsa.Así las cosas, definió la corrupción como una actitud “nefasta de la condición humana”, que no debe “despistarnos”. “El PP confía en la Justicia”, aseguró, al tiempo que dijo que su partido no tiene “nada que ocultar” en la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal. Eso sí, precisó que estas comisiones a veces tienen fines “electorales y partidistas”.Preguntado por si se ve como el sucesor en el Ayuntamiento de Madrid de la dimisionaria Esperanza Aguirre, contestó que “con lo que tenemos ya vamos bien servidos”. “Estamos a dos años de las elecciones municipales y el PP de Madrid tiene muy buen banquillo”, sentenció, para a continuación resaltar que él acaba de ser revalidado en sus funciones.“Estas semanas el trabajo es menos grato al hablar de temas más desagradables, pero es un trabajo muy bonito y creo que esta legislatura va para largo y esperemos que se culmine o que dure mucho tiempo”, zanjó el vicesecretario general de Comunicación.