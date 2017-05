PP reprocha a la oposición en Melilla que cuestiona el compromiso de la consejera de Hacienda por nacer en Ciudad Real

Etiquetas

La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Cristina Rivas, ha lamentado las "desafortunadas e impropias" declaraciones de Hassan Mohatar, portavoz del principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), en las que cuestionaba el grado de compromiso con de la consejera de Hacienda del Gobierno de Melilla, Esther Donoso (PP), por su lugar de nacimiento, Manzanares de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

Rivas, tras asegurar que Esther Donoso "es una melillense más desde hace muchos años", que en el año 2000 ya ejercía de abogada en la ciudad autónoma, ha asegurado que "el PP de Melilla no hará jamás distingos de ningún tipo en base al lugar de nacimiento de todos y cada uno de sus miembros, ni de ningún otro ciudadano", añadiendo en este sentido que "el compromiso de todos los hombres y mujeres del Partido Popular con Melilla excede con mucho de su lugar de nacimiento, y así lo llevamos poniendo de manifiesto desde hace muchos años".

Para Cristina Rivas, "lo importante es que haya gente como Esther Donoso que quieran trabajar por y para los ciudadanos melillenses", añadiendo que "esas son las personas que tienen cabida en nuestra formación política, y no otras", que, a juicio de la responsable de comunicación de los populares melillenses, "desde hace muchos años lo único que buscan es la confrontación identitaria entre una buena parte de los ciudadanos melillenses".

"Parece que ahora --ha añadido Rivas-- después de la infructuosa búsqueda de quebrar nuestra magnífica convivencia en función del apellido, la cultura o la religión de los melillenses, lo que pretende hacer Coalición por Melilla es abrir una especie de caza de brujas, en base, en este caso, al lugar en el que han podido nacer determinados ciudadanos", algo que Cristina Rivas cree que "en una ciudad como la nuestra, donde hay melillenses originarios de muchos y muy diversos lugares, es algo además de absurdo, excluyente desde todos los puntos de vista".

Ya por último, la secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Cristina Rivas, ha lamentado el "papelón" de los diputados de Coalición por Melilla "en esa especie de condición de observadores" en la últimas oposiciones al Cuerpo de la Policía Local de Melilla.

Rivas está convencida de que "lejos de buscar no sé qué clase de transparencia en este proceso selectivo, lo que estos señores han pretendido hacer, además de cuestionar la honesta y pulcra labor de los funcionarios que forman parte del tribunal de esas oposiciones, es sembrar la confusión y la discordia entre los opositores", algo que a la propia Cristina Rivas no le asombró, porque "la actitud de CPM es la propia de un partido político que, a lo largo de toda su trayectoria, ha demostrado que no son garantía de nada, y menos de transparencia e igualdad", ha concluido.