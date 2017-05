PP Nájera reclama al tripartito "el apoyo necesario" a asociaciones y colectivos del municipio "sin distinciones"

Etiquetas

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nájera, María José Barco, ha reclamado al Tripartito Municipal (PSOE, PR y Alternativa Najerina) "el apoyo necesario a asociaciones y colectivos de nuestro municipio, sin distinciones, tanto en el ámbito económico, como en el humano y material, para que puedan realizar todas sus actividades".

María José Barco ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa, junto a los miembros del Grupo Municipal Popular, Jesús Pérez y Álvaro Azofra, en la que ha presentado una moción del Partido Popular en apoyo a las más de medio centenar de asociaciones najerinas, "que fomentan la participación ciudadana y crean un tejido social, cultural, deportivo y vecinal con actividad durante todo el año".

La concejal del Partido Popular de Nájera ha subrayado que el Grupo Popular entiende que "es una obligación del Ayuntamiento apoyarles, no sólo económicamente, sino también prestándoles la ayuda necesaria para que puedan realizar sus actividades a través de los medios humanos y materiales con los que cuenta el Consistorio: escenarios, sillas, mesas o vehículos, por ejemplo".

En este sentido, ha apuntado que "la burocracia no puede ser una excusa para no prestar a estos colectivos la ayuda y el apoyo que necesitan". A este respecto, ha señalado que el Grupo Municipal Popular es consciente del "malestar" de ciertos colectivos najerinos que lamentan no ver en el Gobierno Municipal el apoyo que necesitan.

María José Barco ha recordado su etapa como concejal de Cultura del Ayuntamiento najerino, así como su participación activa en varias asociaciones de la localidad, por lo que ha mostrado "enorme preocupación por la queja trasladada por estos colectivos a la que trata de dar respuesta esta moción".

La concejala del Partido Popular de Nájera ha finalizado reconociendo públicamente, en nombre del Grupo Municipal Popular, "nuestra gratitud y reconocimiento por el trabajo altruista de los najerinos que forman parte de estos colectivos y que contribuye a hacer de Nájera un municipio mejor y con más calidad de vida".