El PP aconseja a PDeCAT separarse de ERC porque va a "acabar" con ellos como ya "machacó" al PSC y hará con Podemos

Hernando avisa a Puigdemont que "quien se aparta de la ley recibe su castigo" como ha ocurrido con Artur Mas y Francesc Homs

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha recomendado este miércoles al PDeCAT separarse de ERC y abandonar el proceso independentista porque ERC va a "acabar" con la antigua Convergencia como ya en su día "machacó" a los socialistas catalanes y quiere hacer con Podemos. Además, ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que quien se aparta de la ley "recibe su castigo".

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Hernando ha lamentado la "carrera enloquecida" en la que está la "vieja Convergencia". "Me parece un terrible error para la sociedad catalana, un terrible error para esa formación política y así les va. Y cuanto antes salgan de esa situación mejor", ha manifestado.

En este sentido, Hernando ha indicado que "el único que se ha beneficiado en los últimos años de todo este proceso" es ERC, que "ha sido capaz machacar al PSC, ahora va a acabar con Convergencia y luego seguro que entre sus planes está acabar con Podemos" que se "advierte como alternativa" en Cataluña.

"GOLPE DE ESTADO"

Hernando ha criticado que en este momento el Gobierno catalán no quiera dialogar sino "imponer su modelo a través de un golpe de Estado". Pero ha señalado que el Ejecutivo de Rajoy defenderá las garantías constitucionales del conjunto de los ciudadanos cumpliendo la ley.

"Aquí el que se aparta de la ley, al final recibe su castigo, ya lo hemos visto como es el caso del señor Mas o el señor Homs", ha manifestado, para añadir que se está ante los "últimos estertores del proceso independentista". En ese contexto, ha enmarcado los "numeritos" de Puigdemont, como la conferencia que pronunció este lunes en Madrid.

A su entender, Puigdemont y sus socios pretenden "hacer una republica catalana en la que machacan y trituran las libertades del conjunto de los ciudadanos. "Plantean por ejemplo la amnistías para los que ellos llaman condenados por una justicia con la que ellos no comulgan. A mi esto me parece sencillamente lamentable y no va a conducir a nada", ha avisado.