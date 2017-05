PP, PSOE y Cs rechazan apoyar la moción de censura a Rajoy defendida por Participa e IU como "obligación ética"

Etiquetas

Flores (PSOE), sobre la moción de censura: "Si IU pintara algo en Unidos Podemos, hubieran puesto a Alberto Garzón, y algunos de éstos se lo pensarían"

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la propuesta de Izquierda Unida para que el Pleno apruebe mostrar su apoyo a la moción de censura en el Congreso de los Diputados impulsada por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, además de instar a apoyar las denominadas Marchas de la Dignidad y la movilización que se ha convocado el día 27 de mayo en Madrid bajo el lema de 'Pan, trabajo, techo y dignidad'. Ambas propuestas han contado con el apoyo de Participa Sevilla e IU y con el rechazo de PP, PSOE y Cs, que se han limitado a intervenir en la explicación de voto de la moción.

En su intervención, el portavoz de IU ha subrayado que estas marchas gritan "basta ya del saqueo al dinero de todos, de los recortes, de la violencia contra las mujeres, de la explotación para quienes trabajan y de paro y exilio para quien no lo tiene, del robo de las pensiones, de la carestía de lo más básico para vivir y de que cada vez se sea más pobre mientras una minoría se enriquece".

Por ello, entiende que la moción de censura es una "obligación ética" y recuerda que con los concejales de este pleno se puede hacer un símil con el Congreso, aunque "allí sí gobierna el PP". "Basta de decir que se va a pedir la dimisión de Rajoy pero después no hacer nada concreto", recrimina Rojas al PSOE, tras añadir que "el PP se ha dedicado a tomar las instituciones y lucrarse de ellas, sino que además tergiversan el sistema democrático para beneficiarse".

En la misma línea, el edil de Participa Julián Moreno afirma que el PP es "una organización criminal, porque no es una cuestión puntual sino estructural". "A la Guardia Civil se le acaban los nombres para llamar a las operaciones contra la corrupción en el PP", afirma, mientras que cuenta "con una lista interminable de imputados". Así, añade que el lema del PP debería ser "fuerte contra los débiles y débil con el fuerte".

Ante ello, el edil del PP José Luis García se ha dirigido a la Presidencia del Pleno para pedir que Moreno retire la afirmación sobre que los cargos del PP son corruptos, algo a lo que se ha negado apelando a su "libertad de expresión".

Tras terminar la primera parte del debate sin otras intervenciones de otros grupos, Rojas critica la "falta de respeto" del PSOE, "no por los cuatro concejales que han faltado sino por los chascarrillos sobre Pablo Iglesias como presidente y las risas". "Pues todas esas risas han hecho que su candidata del PSOE, Susana Díaz se pegue el batacazo", sentencia, dejando claro que, aunque se tenga el carné del PSOE, "ni Pedro Sánchez ni los que están aquí son de izquierdas". "Si no queréis echar a Rajoy, después no os llevéis las manos a la cabeza", concluye.

Tras ello, el concejal de Bienestar Social, el socialista Juan Manuel Flores, señala que las movilizaciones son "la visión práctica sobre cómo se desarrolla su compromiso con la clase trabajadora", pero que el PSOE tiene otro planteamiento. En cuanto a la moción de censura, Flores se ha dirigido a IU para indicarles que "si en Unidos Podemos pintara algo y hubieran puesto a Alberto Garzón, algunos de éstos se lo pensarían, pero ¿qué pintan ustedes en Unidos Podemos?".

De su lado, el edil de Cs Francisco Moraga ha explicado el voto en contra de su formación porque entiende que se debe trabajar en el Congreso y conseguir cambios para modificar las políticas, señalando que "se han conseguido acuerdos para tumbar medidas del PP en vez de estar con mociones de censura". "Hay que tener una estabilidad. El PP sigue siendo el más votado, aunque estamos en minoría, por lo que hay que seguir la línea en la que se está trabajando para cambiar las políticas. Menos brindis al sol y más trabajar en las instituciones", incide.

PP: "EN PSOE, CS, PARTICIPA E IU TAMBIÉN HAY CORRUPTOS"

Por último, ante las críticas realizadas, el portavoz del PP, Alberto Díaz, ha dejado claro que en el partido son "más de 24.000 cargos públicos que se sienten muy orgullosos de ser populares y no nos sentimos así por quienes están encarcelados por motivos de corrupción".

"No pretendan ser presidentes del Gobierno, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas así, porque lo primero es ganar elecciones, que es lo que ha hecho el PP. Aquí no hay libre de culpa, porque en IU, Participa, Cs y PSOE también hay corruptos. El único partido que ha dado muestras leales de legislar contra la corrupción ha sido el PP", subraya, añadiendo que desde IU y Participa se está "incriminando al PSOE, cuando Participa e IU hicieron alcalde a Espadas".

ACUERDO CONTRA LA PUBLICIDAD SEXISTA

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la moción de IU relativa a adoptar medidas contra la publicidad sexista y contra los anuncios que colaboran con la prostitución o puedan incitar a la violencia de género. La iniciativa pide que se remita carta a la dirección de los medios que realizan estas prácticas donde se le indique la postura de este Ayuntamiento y que la persistencia en esas prácticas llevarán, en el marco de la legislación vigente, la penalización de cualquier penalización futura en la relación entre este Consistorio y dicho medio.

Además, se señala que, transcurrido el plazo de dos meses, si los medios que hayan recibido la petición de este Ayuntamiento en relación a la eliminación de publicidad sexista y anuncios que colaboran con la prostitución o puedan incitar a la violencia de género, perseveran en esa línea, "se inicie el proceso correspondiente de rescisión de contratos con los mismos (suscripciones, ediciones especiales, anuncios)".

También, se recoge que en el Observatorio Local sobre Igualdad de Género se desarrollen tareas de estudio que permitan denunciar prácticas sexistas en los diferentes ámbitos de la vida pública, así como instar al Gobierno central y al autonómico a que establezcan algún tipo de normativa que impida a los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, lucrarse con la explotación sexual de las mujeres (mediante anuncios o publicidad), "al suponer ésta una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y, en definitiva, con la violencia contra las mujeres".