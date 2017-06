PP: "El PSOE enterró ayer su españolidad y también su murcianía" por no reivindicar "ni el agua ni los trasvases"

Etiquetas

Lamenta que "no se pronunció ni una sola palabra de agua" por lo que se pregunta "dónde se encontraban los 33 delegados murcianos"

El vicesecretario de Acción Política del PPRM y diputado nacional, Francisco Bernabé, ha lamentado que el PSOE "no sólo enterró ayer su españolidad sino que lo hizo también con su murcianía" en base a las declaraciones vertidas este domingo por el secretario general de los socialistas a nivel nacional, Pedro Sánchez, tras la celebración de su Comité Federal este fin de semana, ya que "ni España es una nación de naciones ni la Región puede tolerar la traición de un partido político que no reivindica el agua ni los trasvases para nuestra tierra".

Así lo ha hecho saber Bernabé en una rueda de prensa en la que ha manifestado que hace tiempo que el PSOE "perdió" la 'O' de Obrero, pero "pocos nos esperábamos que este domingo iba también a perder la 'E' de Español".

Tras la celebración del Comité Federal del PSOE, ha lamentado que "asistimos al acta de defunción a su españolidad tras 40 años de actividad política en democracia en los que siempre ha trabajado desde el sentido único de la unidad de España". Bernabé ha criticado que Pedro Sánchez, ahora, "abandona esta senda para embarcarse en aventuras que auguramos con triste final" con un discurso que defiende que España "no es una nación, sino una nación de naciones ya que habló de plurinacionalidad".

Al hilo de estas declaraciones, el diputado del PP en el Congreso se ha preguntado "si Murcia es también una nación y piensan los socialistas recuperar el Reino medieval de Mursiya convirtiéndonos de nuevo al Islam los amigos del PSOE".

Bernabé considera las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez como un "dislate" más de la izquierda española ya que pidió la "legitimidad" para reivindicar el movimiento del 15M, lo que ha sorprendido al responsable 'popular' a la vez que se ha cuestionado "si esa reivindicación no la había acuñado Podemos" por lo que ha aseverado el "radicalismo" del PSOE, que lo único que intenta "es quitar de en medio a la formación morada tal y como ha defendido el líder socialista Pedro Sánchez".

EL PSOE "PIERDE LOS IDEALES DE SOCIALDEMOCRACIA"

Por todo ello el diputado del PP ha lamentado que el PSOE "haya perdido los ideales de la socialdemocracia que siempre han sido la inspiración de su partido" y ha criticado que Pedro Sánchez defendiera este domingo la búsqueda de mayorías alternativas para liderar otra moción de censura que "ya Susana Díaz le recordó que no existen".

Bernabé considera que "si para lograr esto decide alinearse con Podemos y con los independentistas significaría que el PSOE reconociera el derecho a la autodeterminación, a un referéndum en Cataluña o el País Vasco razón por la que es obvio que nunca contaría con el apoyo de Ciudadanos" y si, por el contrario, opta en buscar el apoyo de la formación naranja, "por la misma razón ni Podemos ni los independentistas, favorables a esos referéndums, le ayudarían a conseguir su objetivo".

En relación a los votos obtenidos por Pedro Sánchez en el Congreso Federal de su partido, Bernabé ha resaltado la "histórica" falta de apoyo que sufrió este domingo ya que "solo el 70 por ciento de los delegados del Congreso avalaron estar con él, es decir "1 de cada 3 no lo hizo". En este sentido, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un 90 por ciento de respaldo, Alfredo Pérez Rubalcaba llegó al 80 por ciento y Sánchez en su primer congreso llegó al 86 por ciento".

En conclusión, el vicesecretario popular ha aseverado que esto lo que demuestra es, "un escenario con un PSOE claramente dividido que no cuenta con apoyos a nivel externo, que se ha radicalizado profundamente y que además reniega de la españolidad y de la unidad de nuestra nación". También ha recordado el revés sufrido por el partido socialista francés, que ha calificado como "el mayor descalabro su historia", y ha sugerido que "el PSOE en España debe plantearse si es ese el fracaso que busca".

SE PREGUNTA "DÓNDE ESTABAN LOS DIPUTADOS MURCIANOS"

Trasladando esta circunstancia a la Región de Murcia, Bernabé ha defendido que "se ha consumado una traición sin precedentes en la historia de este partido, ya que no se pronunció ni una sola palabra para hablar de agua ni de trasvases en el Congreso Federal de los socialistas". Por eso se ha preguntado dónde se encontraban los 33 delegados murcianos, que "en Murcia tanto reivindican y en Madrid tanto callan, traicionando así los intereses de todos los murcianos".

Asimismo ha puntualizado que "el PP cuenta con Fernando López Miras como presidente regional, un hombre que está demostrando con hechos que pelea por los trasvases y se enfrenta a quien haga falta por conseguir este objetivo".

En frente, añade, "tenemos al PSOE que nombra presidenta del partido a la ex ministra Cristina Narbona, la mujer que con Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN), y que paralizó las obras que ya estaban en marcha para que el trasvase del Ebro fuera una realidad".

Igualmente ha criticado que el PSOE tampoco haya sido capaz de crear una Secretaría de Agua en su Ejecutiva, siendo este "uno de los grandes problemas de España y trascendental para nuestra comunidad autónoma".

Esto demuestra, ha dicho, que "la división interna que existe a nivel nacional se traslada a nivel regional", por lo que ha recordado quienes son los dos murcianos nombrados este domingo para formar parte de la Ejecutiva del PSOE a nivel nacional, entre los que se encuentra la concejal del Ayuntamiento de Murcia, Begoña García Retegui y el alcalde de Calasparra José Vélez, que "ha sido condenado en varias ocasiones por oscurantismo municipal y por cobros indebidos de sus remuneraciones" y del que se ha preguntado "si será el hombre fuerte de Pedro Sánchez en nuestra Comunidad Autónoma y donde está la todopoderosa familia Tovar".

"Esto es todo lo nuevo que nos ofrece Pedro Sánchez a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia", ha zanjado Bernabé, quien se ha preguntado "de qué sirve tener un delegado más de la Región en la Ejecutiva del PSOE cuando la voz de Murcia no se escucha, cuando no se pide agua, no se piden trasvases y no existe el más mínimo interés por defender a los murcianos".