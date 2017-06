El PP dice que el PSOE debe elegir entre hacer una oposición constructiva o situarse "en la trinchera"

Etiquetas

Maroto critica que algunos sigan dando vueltas para intentar cambiar el Gobierno y Levy pide al PSOE que vuelva a la "centralidad política"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que el PSOE deberá elegir entre hacer una oposición constructiva y de entendimiento con el PP o situarse "en la trinchera" con Podemos y los que "quieren romper España", acabando con "ochos meses de acuerdos" con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado un día después de que en el debate sobre la moción de censura, el portavoz socialista José Luis Ábalos abriera la puerta a entenderse con Podemos al asegurar que estaban dispuestos a construir mayorías alternativas para "desmontar las políticas injustas" del PP.

En declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, Hernando ha recordado los pactos a los que el PP ha llegado hasta la fecha con los socialistas, como el acuerdo para subir un 8% el salario mínimo interprofesional, el bono social o la mejora de la devolución de las cláusulas suelo.

HERNANDO: PACTO CON LOS BUSCAN "EL DESGUACE" DE ESPAÑA

En contraposición, ha destacado "la soledad" en la que está Podemos, ya que, según ha dicho, solo recibió los apoyos de Bildu, "viejos amigos de ETA", y de ERC, que promueve "la ruptura de la soberanía nacional y el desguace de España".

Según Hernando, "a ningún socialista puede entrarle en la cabeza" que "el nuevo PSOE" vuelva al 'no es no' para formar un Gobierno "con quienes pretenden romper España". "Lo intentó Sánchez y no le salió", ha señalado, para añadir además que "las matemáticas" no le dan porque el PP tiene 137 escaños y el PSOE, 85 diputados.

Además, el portavoz del PP ha subrayado que en este momento el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también deberá decidir "si su portavoz en el Parlamento va a ser Iglesias o va a serlo alguien de su formación", y decidir con ello "quién va a ser el jefe de la oposición en el Congreso".

"Eso tiene que decidir, quién va a ser el jefe de la oposición en el Congreso. Si al final elige Sánchez que Iglesias sea su representante en el Congreso habrá esa coalición. Si eso no es así, lo veo muy complicado", ha asegurado.

MAROTO: LA GENTE PIDE ACUERDO Y ENTENDIMIENTO

Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que la moción de censura "no iba contra el PP ni contra el Gobierno" sino contra "la estabilidad de España". "Es una incongruencia que un candidato a la presidencia del Gobierno de España solo cuente con el apoyo de los únicos partidos que quieren romper nuestro país: ERC y Bildu", ha proclamado.

En una entrevista en Tele Cinco, recogida por Europa Press, Maroto ha señalado que los ciudadanos les reclaman hoy "acuerdo y entendimiento". "Los políticos como Pablo Iglesias que no entiendan que hoy en día hay que pactar entre distintos para sacar las cosas adelante tienen un problema grave", ha agregado.

En este sentido, Maroto ha recordado a Pablo Iglesias que "los números no dan" y que su moción solo sirvió para que su partido se enemistase con prácticamente todos los partidos y para no cambiar "absolutamente nada". "Nada ha cambiado en España después del debate de moción de censura de Unidos Podemos", ha dicho, para añadir que muchos ciudadanos se preguntarán si están pagando un sueldo a Podemos para "montar un espectáculo" a sabiendas de que "es para nada".

En este punto, el vicesecretario popular ha lamentado que algunos

partidos se pasen la legislatura "dando vueltas a los mismo" para

intentar cambiar un Gobierno que está en "el acuerdo entre diferentes,

aprobando unos Presupuestos y trabajando por el día a día del país".

"Eso es lo que debe ser hoy en día la política; lo demás, como la moción

de censura, es perder el tiempo, no es útil a la política y, además, cansa y mucho a los ciudadanos", ha señalado.

LEVY A IGLESIAS: "SI QUIERE GOBERNAR, QUE GANE ELECCIONES"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha dicho a Pablo Iglesias que, tras su fracaso ayer en la votación de su moción de censura, debe entender que "si quiere gobernar, que gane unas elecciones". "Una moción de censura se hace para presentar una alternativa de Gobierno; y en eso, Iglesias ha suspendido, porque no ha conseguido su objetivo", ha dicho.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Levy ha afirmado que la moción votada ayer tenía como objetivo claro "hacerle una opa radical al Partido Socialista", para que Podemos se convirtiera en la primera fuerza de la oposición al Gobierno.

Así, ha advertido al PSOE de que deje la deriva de acercamiento al partido de Iglesias, que es la misma estrategia que ya siguió Pedro Sánchez y "le ha hecho perder, en dos ocasiones, apoyos electorales". Por ello, ha recordado que no existe un "nuevo PSOE", porque la estrategia de seguir al partido de Podemos "es la misma".

"Le pediría al PSOE que estuviera en la centralidad política y en los grandes pactos de Estado. Que juntos hagamos un conjunto de consenso y diálogo. Prefiero partidos que respeten ideologías políticas consolidadas", ha concluido.