El PP señala el "revuelo" de Participa e IU, no se plantea "nada" y vaticina a Espadas "dos años complicados"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha señalado el "cierto revuelo" generado por Participa e IU-CA al anunciar un giro y distanciamiento respecto al Gobierno local socialista. Exponiendo que el PP aboga por esperar y comprobar si tales fuerzas "realmente retiran de modo definitivo su confianza al alcalde", Juan Espadas, Díaz ha dicho que el PP no se "plantea nada más allá" y ha augurado que al primer edil le quedan dos años de mandato "muy complicados", dada la minoría con la que gobierna.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alberto Díaz ha analizado el "cierto revuelo en torno a qué van a hacer los dos partidos que auparon a Espadas a la Alcaldía", dado que Participa e IU-CA, formaciones que apoyaron la investidura del alcalde socialista, han anunciado un giro en su relación con el PSOE, tras el reciente desalojo policial de sus ediles y de los extrabajadores eventuales de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), a cuenta de una protesta sorpresa del citado colectivo laboral dentro del propio Consistorio.

"Si en Participa e IU-CA se sienten engañados, deben retirarle el apoyo a Espadas", se ha encogido de hombros Alberto Díaz, toda vez que ambas fuerzas de izquierda alegan no sólo el mencionado desalojo, sino los supuestos incumplimientos del PSOE respecto a los compromisos alcanzados con dichos partidos. No obstante, Díaz ha avisado de que él como tal no sabe si dicho distanciamiento de Participa e IU-CA del PSOE se va a traducir en "algo más".

Sí ha manifestado que en estos momentos, el PP "no se plantea nada más allá", abogando por "esperar a ver qué hacen esos dos grupos y si realmente retiran de modo definitivo su confianza al alcalde", que gobierna en clara minoría con once ediles de un total de 31. Si tal extremo sucede en la práctica, según Díaz, el PP "analizará de modo muy reflexivo que posición adoptar".

En cualquier caso, ha pronosticado que los dos últimos años del mandato "van a ser muy complicados para el Gobierno local", al que según recuerda, le queda la negociación de "dos presupuestos y dos ordenanzas fiscales", en clara minoría.