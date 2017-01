El PP teme que la ponencia de Paz y Convivencia se dedique a hablar de los presos en vez de deslegitimar el terrorismo

Etiquetas

Llanos pide a los partidos que dejen de poner la situación de los presos "en el centro del debate", porque solo es "un problema" de ETA

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha expresado su temor de que la ponencia de Paz y Convivencia que se creará en el Parlamento vasco se dedique a "hablar de los presos" de ETA en vez de "deslegitimar el terrorismo", y ha puntualizado que, de ser así, su partido no participará. Además, ha pedido a los partidos políticos que dejen de poner la situación de los reclusos de la banda armada "en el centro del debate", porque son solo "un problema" de ETA.

En declaraciones a Europa Press, Llanos ha defendido la necesidad de que la ponencia de Paz y Convivencia, que se pondrá en marcha en esta legislatura, sirva para el "objetivo fundamental" de "deslegitimar el terrorismo" y "dejar claro para siempre que ETA nunca debió existir, que no se debió utilizar las armas ni el asesinato, ni el chantaje ni la coacción para conseguir fines políticos".

Ello conlleva, según ha apuntado, que todas las fuerzas políticas asuman estas premisas y "deslegitimen el terrorismo" porque "de esa manera es como se ganará en convivencia, se garantizará que "no vuelva a suceder nada semejante en un futuro" y que "las nuevas generaciones aprendan de los errores del pasado".

"Pero, si todas fuerzas políticas no asumimos ese mínimo ético que debe ser el principio de esa ponencia, realmente no servirá para nada", ha dicho.

La secretaria general de los populares vascos ha advertido de que una ponencia de convivencia "no puede ser un foro para hablar de los presos de ETA", sino que "tiene que servir para el objetivo principal, que es deslegitimar el terrorismo, decir que nunca debió existir, condenar la existencia de ETA, pedirle que se disuelva, que entregue a las armas".

Por ello, ha insistido en que, si la ponencia "no nace con ese compromiso y esa aceptación de principios éticos de todas las fuerzas políticas", no tendrá "recorrido", por lo que su partido no participará.

Por otra parte, Llanos ha asegurado que ETA "tiene que dejar de hacer anuncios, escenificaciones y puestas en escena" para "disolverse como banda terrorista y entregar las armas".

"Lo tiene fácil. No tiene que hacer más anuncios ni más escenificaciones ni más teatros, lo que tiene que hacer es, de una vez, lo que la sociedad vasca le ha demandado durante muchísimo tiempo, y es que entregue las armas y se disuelva como organización terrorista", ha dicho.

Además, cree que los partidos vascos deben dejar de poner la situación de los presos de ETA "en el centro del debate", porque se trata de "un problema" de la organización terrorista, "generado después de tantos años de sufrimiento, de terrorismo, de coacción de libertad a los vascos y de secuestros".

"Eso ha tenido una consecuencia, que son sus presos, y es un problema que tiene ETA, pero no es una prioridad que tengan los vascos y la sociedad vasca", ha advertido.

Por ello, ha pedido al conjunto de las fuerzas políticas que eviten poner "en el centro" el debate de los reclusos de la banda armada, "que no es una prioridad los vascos, en absoluto", sino "un problema de la propia banda terrorista ETA".

PNV

Llanos se ha referido a la postura del PNV, tras situaciones como la comparecencia de su presidente, Andoni Ortuzar, junto a Arnaldo Otegi, para reclamar al Gobierno que apoye un desarme de ETA, o la reunión de dirigentes de la formación jeltzale con José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'.

En su opinión, "en ocasiones" el PNV "intenta poner una pista de aterrizaje, una alfombra roja a ETA", así como "legitimar y blanquear el pasado de la izquierda abertzale, que ha estado en connivencia total y absoluta con la banda terrorista, ha sido su brazo político y ha formado parte de esa banda terrorista".

Para la dirigente del PP vasco, esa actitud del PNV es "un error" porque "lo que debería hacer, al igual que el resto de fuerzas políticas", es, sin utilizar "pistas de aterrizaje ni alfombras rojas", decirle a ETA "claramente" que "lo que tiene que hacer es disolver y entregar las armas".