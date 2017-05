El PP dice que la citación a Rajoy está mal planteada: Podían haber llamado al Papa

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que la citación para declarar como testigo en el juicio del 'Caso Gürtel' que ha cursado la Audiencia Nacional al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está mal planteada y que, igual que han llamado al líder del PP, podría haber pedido el testimonio del Papa porque sabe lo mismo del asunto que se juzga, nada.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso, donde ha defendido la petición del PP de que Rajoy declare por videoconferencia porque, según ha dicho, su partido no quiere contribuir al "circo" que, en su opinión quieren "montar" el PSOE, IU y otras partes personadas en el caso.

Tras quejarse de que al final los partidarios de recabar el testimonio de Rajoy han logrado convencer al tribunal para que cambiara de criterio, Hernando garantizado que el PP va a colaborar con la Justicia.

Pero a renglón seguido ha dicho que "no tiene sentido" que Rajoy "comparezca en tribunal para hablar de un asunto sobre el cual no tiene conocimiento de ni responsabilidad alguna", como es una campaña electoral de 2003 en dos municipios de Madrid. "Rajoy no tiene nada que decir ni nada que ver", ha sentenciado Hernando, remarcando que su citación mal planteada desde el principio.

"Podían llamar al señor Rajoy como podían llamar al Papa de Roma para que viniera a decirles lo que pasó en aquel momento, porque sabe lo mismo", ha concluido el portavoz 'popular'.