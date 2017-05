PP pide a Ruiz Molina que haga "modificaciones presupuestarias" oportunas para que los compromisos de Junta se cumplan

Etiquetas

Guarinos tilda a Page de "inútil político": "Si estuviera en una empresa privada estaría despedido"

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que haga "las modificaciones presupuestarias" oportunas para que de este modo los compromisos del Gobierno regional se puedan cumplir y se puedan tomar medias en sanidad, en educación o en otros ámbitos.

La presidenta de los 'populares' en las Cortes, Ana Guarinos, ha reclamado al titular de Hacienda que ponga en marcha esta medida. "Que lo haga si es tan listo, que luego parece que no lo es", ha expresado Guarinos.

En este punto , ha pedido al Gobierno regional que no engañe diciendo que "no hay dinero" cuando "si lo hay". "Si pueden poner luces de colores en los molinos

¿Por qué no puedes hacer las infraestructuras prometidas? Porque no les da la gana, porque no quieren", ha aseverado.

Además ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que tenga la valentía de decir "que jamás va a volver a pactar con Podemos" para no seguir "sometiendo a los castellano-manchegos a una inestabilidad diaria".

A su juicio, García-Page debe aclararse y decir que "no pactará con Podemos" y realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes, y posteriormente el PP "hará lo que tenga que hacer" y podría "hablar" con los socialistas.

No obstante, ha tildado la actitud del presidente de "inútil, políticamente hablando" porque a su parecer, no "está preparado" para abordar esta situación de ausencia de presupuestos cuando se va cumplir un mes desde que Podemos materializó su rechazo a los mismos. "Si estuviera en una empresa privada estaría despedido", ha zanjado.