El PP pasa al ataque contra Susana Díaz, porque "está dejando caducar los ERE" y ha "abandonado al tejido social"

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha cargado este martes contra la candidata a dirigir el PSOE Susana Díaz, afirmando que, si bien no le gusta Pedro Sánchez, tampoco le gusta ella, "presidenta de una comunidad que está dejando caducar los expedientes de los ERE" y que ha "abandonado al tejido social" andaluz.

El dirigente ha pasado así al contra la presidenta andaluza después de haber dicho, el pasado viernes, que Pedro Sánchez "dice una cosa y la contraria" por competir con Podemos y a que Susana Díaz "al menos se le entiende lo que defiende".

En cambio, este martes, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha hecho hincapié en que a él no le "gusta ninguno de los dos candidatos", porque Pedro Sánchez "transforma su discurso de manera diaria hasta el punto de reescribirse a sí mismo", cosa que no es "propia de un líder", y Díaz tiene el caso de los ERE irregulares, de "miles de millones" y además "no paga o paga con muchísimo retraso a las asociaciones del ámbito social".

A su modo de ver, Díaz tiene el "problema muy gordo" de haberse "olvidado" de las asociaciones que trabajan "a pie de calle", y lo ha atribuido a que la presidenta andaluza "está demasiado volcada en sus cuestiones personales" más que en atender sus obligaciones como presidenta de la Junta. "Cuando alguien no sabe gestionar con eficacia los recursos del ámbito social, cómo va a poder gestionar un país", se ha preguntado.

Maroto ha hablado sólo por encima del tercer candidato, el exlehendakari Patxi López, para decir que "ninguno de los tres tiene un currículum para poder lucir de cara a gobernar alguna vez España". Y ha remachado preguntándose cómo va a gobernar un país "quien es incapaz de gobernarse a sí mismo".

De hecho, ha afirmado que lo que sí le preocupa es que "la socialdemocracia en España esté tan debilitada y tan rota" porque le gustaría poder llegar a acuerdos con el PSOE en cuestiones de Estado, como sucede en otros países y eso sólo es posible cuando los partidos tienen "fortaleza". Por eso, desea que el PSOE "recupere músculo".

Además, ha avisado de que Podemos, viendo al PSOE "roto", pretende "echar más gasolina en ese fuego" con su anuncio de una moción de censura contra Mariano Rajoy. A su modo de ver, "el objetivo de la moción de censura es triturar un poco más al PSOE" porque quieren "derribarlo" o "sustituirlo".

En opinión de Maroto, Podemos quiere revivir el "totum revolutum" de los primeros meses de 2016, cuando los partidos de izquierda intentaron gobernar y no lo consiguieron.

Y ha añadido que Podemos, aunque sí ha presentado iniciativas en el Congreso, no ha conseguido aprobar nada en materia de desahucios, política social, vivienda o pobreza energética, porque "siempre están en decir no a los acuerdos". "Cuando no formas parte de ningún acuerdo no estás en la solución", ha dicho.