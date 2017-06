PP lamenta que Torrelavega es "una ciudad sin dirección" tras dos años de gobierno de PSOE-PRC

Etiquetas

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, el exalcalde Ildefonso Calderón, ha lamentado que Torrelavega es "una ciudad sin dirección" porque "nadie la dirige ni se dirige a ninguna parte" tras dos años de gobierno de PSOE-PRC.

Calderón ha hecho balance del ecuador de la legislatura en una rueda de prensa en la que ha acusado a la "coalición de minorías de izquierda" que forman el gobierno municipal de no poner en marcha en dos años "ninguno de los grandes proyectos transformadores de Torrelavega, y en varios casos incluso esta propia coalición los ha saboteado".

Así, el exregidor se ha referido a que no se ha realizado el Centro Regional de Emprendedores y se sigue sin firmar el convenio para el Soterramiento, al igual que el convenio con el Gobierno de Cantabria para construir una estación de autobuses junto a la de FEVE, ni se han comenzado las obras del parque empresarial de Las Excavadas.

Además, Calderón ha recordado el "fiasco" del MUPAC, que "no vino a Torrelavega a pesar del papelón de todos los grupos municipales". "El Gobierno del señor Revilla nos tomó el pelo y se lo lleva a Puertochico", ha apostillado.

Para el 'popular, otro tanto ha ocurrido con la no construcción del nuevo Conservatorio de Música, a pesar de haber sido aprobado por mayoría en el Ayuntamiento y en el Parlamento de Cantabria.

El portavoz del PP ha denunciado que "no se haya devuelto a Torrelavega la capitalidad de las ferias comerciales", a pesar de que el Ayuntamiento también ha aprobado por mayoría una moción solicitándolo y aparece en documentos y anuncios de la mesa del Besaya. "La realidad es que el Gobierno de Cantabria no tiene ni la menor intención de recuperar la tradición ferial de nuestra ciudad", ha lamentado.

En su balance, el portavoz del PP también ha señalado que no se ha iniciado la obra del aparcamiento y del edificio anexo de consultas en Sierrallana, ni se ha garantizado la continuidad en la recuperación del Saja-Besaya y del Besaya, de acuerdo con los estudios que ya había realizado la Universidad de Cantabria.

Calderón ha añadido que no se ha relanzado el Mercado Nacional de Ganados y no se haya recuperado el Plan de Empleo de 14 millones de euros anuales "para facilitar la recolocación de los numerosos desempleados de nuestra ciudad".

Frente a todos ello, ha reivindicado que su grupo ha sido "constructivo" desde el principio de la legislatura "porque somos la lista más votada por los vecinos y entendemos que desean que mostremos sentido de la responsabilidad y de la seriedad".

Además, ha manifestado que el PP ha dado estabilidad al Ayuntamiento, aprobando dos presupuestos anuales. "Y eso a pesar que la velocidad de cumplimiento del equipo de gobierno ha dejado todo que desear, hasta el punto de que hemos estado al borde de romper relaciones con unos interlocutores que no parecen respetar la palabra dada ni el texto firmado. Pero hemos tenido paciencia pensando en Torrelavega", ha apuntado.

Sin embargo, ya ha avanzado que "el PP no va a apoyar más presupuestos que no sean realistas o que quiten a los vecinos un dinero que es suyo y no del banco ni del ayuntamiento". Aunque ha matizado que los 'populares' continúan con disposición constructiva, ha indicado ya han pasado dos años y "no valen las palabras, solo los hechos: convenios, obras, acciones. Cosas tangibles. Con nosotros el crédito se les acaba de terminar; ahora creeremos solo lo que veamos".