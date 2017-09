El PP lanza una campaña en Twitter para "desmontar" las "mentiras" de los independentistas

Etiquetas

Bajo la etiqueta '#MentirasIndependentistas', niega que España robe a Cataluña y les acusa de "falsear" la historia "sin pudor"

El Partido Popular ha lanzado este martes en Twitter una campaña bajo la etiqueta '#Mentiras Independentistas' para "desmontar" los argumentos que está empleando el Gobierno de Carles Puigdemont y sus socios independentistas ante el referéndum que pretenden convocar el 1 de octubre.

La campaña se ha iniciado con un breve vídeo de 20 segundos de duración titulado 'Mentiras' en el que el PP niega que Puigdemont quiera un diálogo con el Ejecutivo del PP. Así, recoge la carta que el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Carme Fordadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, enviaron el pasado viernes a Mariano Rajoy y al Rey pidiendo un diálogo para pactar el referéndum de independencia.

Los 'populares' subrayan en esa cinta que "siempre se han negado al diálogo" y para arropar su tesis recuerdan las declaraciones del propio Puigdemont, anunciado que no iría a la Conferencia de Presidentes convocada en enero en el Senado para hablar de diversos temas, como la financiación autonómica.

Es más, el Partido Popular recuerda incluso declaraciones de Junqueras en 2013, en las que aseguraba que ese diálogo con el Gobierno no sería real y fructífero hasta que no fuera "iguales", y de Forcadell recalcado que el diálogo es "imposible" si no tienen un Estado.

"Abrimos este hilo para desmontar las mentiras independentistas", explica el PP en su cuenta oficial en la red social. Así, lanza diferentes mensajes --acompañados de noticias publicadas en diferentes medios-- para subrayar que los independentistas no están diciendo la verdad, como cuando declaran tener "el apoyo del 80% de los catalanes" en sus planteamientos.

'¿ESPAÑA NOS ROBA?'

El PP también resalta las cifras económicas que "desmienten" el 'España nos roba' que han utilizado durante años los nacionalistas catalanes. Además, hace hincapié en las "mentiras económicas del separatismo", con informaciones publicadas en algunos medios como la de que una Cataluña independiente "no podría pagar las pensiones".

El partido de Mariano Rajoy niega además que los empresarios apoyen la independencia, como dicen los independentistas o que Cataluña será un país rico si se independendiza. Para ello, recuerda declaraciones como las del presidente de Freixenet, José Luis Bonet, diciendo que "la secesión sería catastrófica", o el hecho de que Natur House cambie su sede de Barcelona a Madrid.

Los 'populares' dicen que los independentistas "falsean la historia" sin "pudor" y "odian" España pero se "atribuyen lo bueno". "¿Sabias que Cervantes, Santa Teresa o Colón eran catalanes?, se pregunta, aludiendo a un simposio difundido en Cataluña.

Finalmente, el PP señala que los independentistas están solos y que sus únicos apoyos internacionales son el "dictador" Nicolás Maduro, el "prófugo" de la Justicia Julián Assange, y el "terrorista" Arnaldo Otegi, un mensaje en el que hizo hincapié este lunes el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.