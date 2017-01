PP acusa a Urkullu hacer "un mal negocio" para Euskadi al ausentarse de una conferencia "verdaderamente importante"

Etiquetas

Cree que el Gobierno vasco "ha condenado" a los vascos al "aislamiento" por "doctrina nacionalista"

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de hacer "un mal negocio" para Euskadi al ausentarse de una conferencia que ha resultado ser "verdaderamente importante". Para el representante de los populares vascos, al decidir no acudir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el Gobierno vasco "ha condenado" a los vascos al "aislamiento" por "doctrina nacionalista".

En declaraciones a Europa Press, el también presidente de los populares guipuzcoanos se ha mostrado convencido de que este martes "se ha demostrado que la reunión de presidentes autonómicos" ha sido "verdaderamente importante".

Según ha apuntado, "se han tratado temas que afectan a la gestión del día a día" y en los que, además, "todas las Comunidades autónomas están llamadas por el Gobierno a coordinarse y aunar esfuerzos", por lo que ha considerado que a ausencia de Urkullu demuestra que "antepone sus intereses de partido a los de Euskadi".

"Se ha hablado del reto demográfico, de un acuerdo en cuanto a la representación en la UE o de eliminar trabas administrativas", ha enumerado.

En su opinión, éstas son "cuestiones que afectan también a los vascos" y sobre las que resulta "necesaria e inexcusable" una coordinación "no solo con el Gobierno de España sino con los de otras Comunidades autónomas".

"El Gobierno vasco, por doctrina nacionalista, nos condena a los vascos por no participar. Es un mal negocio para Euskadi aunque a Urkullu le parezca un buen negocio partidista", ha apuntado. Por ello, ha pedido al lehendakari que "salga de su trinchera, que no se aísle, y que con su aislamiento no aísle a los vascos".

'JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE'

El portavoz parlamentario popular se ha referido a las declaraciones del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, que este mismo martes ha acusado al Ejecutivo central de "forzar de forma clara" la celebración de la Cumbre de Presidentes autonómicos para lograr "una foto", cuando los temas que se abordan en el encuentro de este martes son más propios de una "conferencia sectorial".

Para Sémper, Erkoreka ha tratado de "justificar lo injustificable" que es "desaparecer en un debate" que, evidentemente, aborda asuntos sectoriales pero "también políticos".

"Precisamente lo que le pedimos a Urkullu es que abandone la doctrina partidista y aporte y se moje en los debates sectoriales de gestión. Es para lo que los ciudadanos nos pagan, no para que hagamos partidismo", ha censurado.

Por otra parte, ha apuntado que la conferencia "no empieza y acaba en la propia conferencia sectorial", sino que después "tiene que desarrollar trabajos, porque se van a crear subcomisiones".

Por ello, el dirigente del PP vasco ha preguntado al lehendakari si "tampoco" se va a participar "como Euskadi" en esas labores. "A Erkoreka, lo que le ha quedado es el papelón justificar una ausencia difícilmente explicable", ha concluido.