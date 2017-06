El PP de Valladolid reprocha la "falta de autocrítica" del equipo de Gobierno en un balance "malo" de estos dos años

Etiquetas

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este lunes que en la comparecencia pública del equipo de Gobierno formado por el PSOE y Toma la Palabra ha faltado "autocrítica" en el balance de gestión de los dos primeros años de mandato municipal, los que han definidos como "malos".

Asimismo, han criticado que el equipo de Gobierno ha demostrado "poco respeto al Pleno extraordinario" para el debate sobre el estado de la ciudad que está convocado para este martes, 13 de junio, ya que el alcalde, Óscar Puente, ha tratado en esta convocatoria --ante las preguntas planteadas por los periodistas-- su situación "personal" en el PSOE con la oferta del secretario general electo, Pedro Sánchez, para entrar en su Ejecutiva.

El PP municipal considera que el balance ha sido "muy escaso" y "con poquísima autocrítica", pues han interpretado que "solo Saravia ha reconocido lo que es un clamor en Valladolid, el enorme retraso que llevan los temas más importantes de ciudad". Sin embargo, los 'populares' consideran que la rueda de prensa de más de una hora de duración "ha aburrido hasta a los propios intervinientes, que no paraban de hablar entre ellos" mientras otro de los miembros del equipo tenía la palabra.

Asimismo, han asegurado que Óscar Puente ha hecho "lo mismo que solía criticar a su predecesor", el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, en referencia a dar una rueda de prensa fuera del Pleno. Cabe apuntar que en este caso la comparecencia es antes de la sesión, mientras que el exregidor 'popular' convocaba sus ruedas de prensa una vez había concluido el debate.

Los populares consideran además que Puente no debería tratar en el mismo lugar, el Ayuntamiento, los temas municipales y temas que "sólo atañen a su persona y su relación con su partido político" ya que entienden que lo correcto es que "esas preguntas las respondiera en la sede de su organización política y no en la casa de todos los vallisoletanos, tanto los que le han votado como los que no lo han hecho, ni lo harán nunca".

El Grupo Municipal Popular creen que "no se ha anunciado ninguna novedad o medida de gobierno nueva", salvo un Observatorio para la Adolescencia de Valladolid.

Los 'populares' consideran que el equipo de Gobierno municipal "no cumple con lo que prometió" y "no adopta nuevas medidas que mejoren la vida de los vecinos de Valladolid", al tiempo que han manifestado que esperan que este martes, en el debate sobre el estado de la ciudad que solicitó en primer lugar el PP se pueda conocer la "cara de la verdad" que el equipo de Gobierno "no ha contado" este lunes.