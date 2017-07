El PP reclama a Vara que en la reunión con Sáenz de Santamaría actúe como "presidente" y no como socialista

Etiquetas

La portavoz del PP extremeño, Gema Cortés, ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que en la reunión que este lunes mantiene con la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, sea "responsable" y actúe "como tiene que actuar, en representación de todos los extremeños", como "presidente" autonómico, y "no" como secretario general del PSOE en la comunidad.

Al mismo tiempo, ha reconocido que "no" se sabe si en dicho encuentro Vara se comportará como "el podemizado que está centrado en sus primarias" o como "el presidente de todos los extremeños".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, la 'popular' ha avanzado también que su partido en la comunidad se reunirá este lunes a las 13,00 horas con Sáenz de Santamaría para trasladarle "la visión" del PP sobre la situación de la comunidad, así como la "oposición constructiva" que practica, ha dicho, el partido en Extremadura, y el "desastre de gestión" en la región por parte de la Junta.

También, ha dicho que el PP espera que en el encuentro de Vara con Sáenz de Santamaría el primero "no" se dedique a echar la "culpa de todos sus males" al Gobierno central como, según ha indicado, el socialista "tiene acostumbrado" durante los dos años de legislatura.

JUNTA "CERRADA POR PRIMARIAS"

Por otra parte, al hilo de los dos años transcurridos desde que el actual ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara y su "miniequipo de consejeros" tomasen posesión, Gema Cortés ha criticado que la actual se trata de una legislatura "fallida" por parte de un gobierno "fallido que no ha cumplido lo que prometió ante notario", y que "ha creado problemas allá donde no lo había".

También, ha señalado que "la Junta sigue cerrada por primarias, y más esta semanas que se dilucida la secretaría general del PSOE", ha señalado, al tiempo que ha criticado que Vara "busca el nuevo rumbo de la izquierda" y "mientras se encuentra y no se encuentra, mientras se cambia de chaqueta" los hospitales "siguen sin climatizar" y "hay quirófanos cerrados por la mala gestión de personal", ha dicho.

BALSA EN VALVERDE DE LA VERA

Por otra parte, sobre la rotura de una balsa de agua en Valverde de la Vera la pasada semana, ha criticado que el Gobierno autonómico "no ha dicho qué pasó realmente y por qué pasó", y ha exigido que "se den explicaciones" porque "la Junta ha reconocido que se hicieron obras en el año 2016, que se estaba haciendo un seguimiento de las mismas y ha reconocido que existían fugas".

Ha incidido en que "no" le gusta al PP el "silencio" de la Junta en este tema, porque "las únicas certezas a día de hoy" son que "este gobierno no invierte en obra hidráulica"; y ha exigido a la Junta "luz y taquígrafo" en un tema en el que "el riesgo fue altísimo" y que requiere "soluciones y certezas desde ya".

DEDAZO

Por otra parte, Gema Cortés ha reclamado también "explicaciones" por el "dedazo" del "hermanísimo" de Pedro Sánchez en la Diputación de Badaoz.

"Aún no hemos tenido ni una sola una explicación convincente sobre lo que ha sucedido en la diputación, solamente hemos escuchado críticas hacia el PP y mentiras, muchas mentiras", ha dicho la 'popular', quien ha advertido de que "el caciquismo" del que el PSOE ha hecho "gala 30 años sigue presente" en Extremadura.

"Los extremeños saben desde tiempos inmemoriales que si tienes carnet del PSOE te enchufan en la Diputación de Badajoz. Pero claro, si encima eres hermano del que ahora manda, y aquí se le están bailando las aguas pues encima se adapta una plaza para que pueda conseguirla de alta dirección", ha señalado.

Así, ha tachado de "vergüenza" que "todavía no" se haya dado "una explicación convincente" sobre lo ocurrido, y ha pedido que "se asuman las responsabilidades" y que "no se escondan detrás de un concurso público porque no lo ha sido".

De este modo, ha pedido que "den marcha atrás porque ya han hecho el ridículo lo suficiente" y que abran un "concurso público de verdad y transparente para seleccionar a la persona más adecuada a dicho puesto".

En la misma línea, ha incidido en que "aquí los dirigentes del lo único que les queda es rectificar, porque con este dedazo el PSOE extremeño ha contribuido a tirar por la borda la reputación de una institución y a dar alas a los partidos que lo que pretenden es cerrar las diputaciones", ha advertido.

Al mismo tiempo, ha subrayado que el PP es un "partido serio y un partido de gobierno" que está en las instituciones y que sabe, ha dicho, "todo lo bueno que hacen las diputaciones en los pueblos más pequeños".