El PP dice que la "promesa" de Vara de "rescatar" a las empresas queda "en papel mojado" con el concurso de ambulancias

Los 'populares' piden la comparecencia de Vergeles para explicar la adjudicación del concurso del transporte sanitario terrestre

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha criticado que la "promesa" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de "rescatar" a las empresas extremeñas ha quedado "en papel mojado" con la adjudicación del concurso del transporte sanitario terrestre de la comunidad a una empresa andaluza.

Así, Cortés ha explicado que las empresas de la región han visto que dicho contrato se ha adjudicado a una empresa de la comunidad vecina, a lo que ha unido que el nombre de la adjudicataria había sido difundido en redes sociales antes de que se resolviera dicho concurso.

"Fernández Vara no intenta salvar a las empresas extremeñas, intenta salvarse él. Su figura de presidente se construyó sobre cartón piedra, un cartón piedra que, tras dos años de gobierno, no ha podido sostener con los engaños de quien ha demostrado que su palabra no tiene valor", ha asegurado en rueda de prensa.

De este modo, Cortés ha acusado a Fernández Vara de mentir, toda vez que en campaña electoral "prometió y firmó" ante notario 60 medidas que dos años después, según los 'populares', en su "inmensa mayoría están incumplidas".

"Si su promesa fue salvar a las empresas extremeñas lo que tenía que haber hecho es lo que desde el Partido Popular de Extremadura llevamos demandándole más de dos años, es decir, fortalecer a nuestras empresas para que crezcan, para que generen empleo y para que sean más competitivas. En definitiva, para que en un mercado libre puedan concurrir en igualdad de condiciones con el resto de empresas españolas", ha aseverado.

A VARA "SE LE ACUMULAN LAS EXPLICACIONES"

A las explicaciones sobre el concurso del transporte sanitario en la región, Gema Cortés ha unido que también Vara debe dar explicaciones sobre las listas de espera de menores en el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad (Sepad) y sobre las oposiciones de enfermería, por lo que, como ha dicho, "se le acumulan las explicaciones".

"(Vara) Debe explicar qué es lo que ha sucedido para que los niños de atención temprana que cumplen ahora los seis años y pasaban automáticamente a los tratamientos de habilitación funcional ahora tengan que esperar ocho meses", ha reclamado.

Respecto a la oposición de enfermería, en opinión de Cortés, Fernández Vara debería explicar qué ha sucedido, ya que han aprobado cuatro personas y han suspendido 1.370.

Por ello, la portavoz del PP de Extremadura ha informado de que su grupo ha solicitado en la Asamblea la comparecencia del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para "llevar la voz de los que quieren silenciar".

Asimismo, Cortés ha felicitado a Francisco Javier Fragoso, que este fin de semana ha sido reelegido presidente del PP provincial de Badajoz, elección con la que los 'populares' extremeños dan por concluidos los congresos provinciales.

La portavoz del PP extremeño ha destacado que en los congresos provinciales y regional este partido ha debatido sobre las políticas que llevarán a cabo en los próximos años, además de mostrar su orgullo por contar con unos equipos "unidos, renovados y preparados" para ofrecer respuestas a las necesidades ciudadanas.

ERE EN LIBERBANK

Además, a preguntas de los medios sobre el inicio de la negociación de un nuevo ERE en Liberbank, Gema Cortés ha destacado que todo lo que suponga una pérdida de empleo para los extremeños es una "mala noticia".

"Tenemos que seguir buscando la negociación pertinente para que esto no suceda, porque al final quien sale mal parado son los propios extremeños perdiendo su empleo y todo lo ello afecta", ha indicado.