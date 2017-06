El PP critica la falta de actuación del Govern en la elaboración de la propuesta de un nuevo REB

Etiquetas

La portavoz parlamentaria del PP, Margalida Prohens, ha criticado la falta de actuación del Govern a la hora de materializar la propuesta de un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

En respuesta, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicado que se ha estado trabajando "mucho" en la redacción del REB aunque ha reconocido que se ha pedido un calendario de trabajo "porque no se ha avanzado como tocaba".

Además, Armengol ha recordado a la portavoz parlamentaria del PP que en el Congreso de Diputado la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlament fue bloqueada por el PP y Ciudadanos y le ha preguntado si en esta ocasión estarán al lado del Govern para defender juntos el REB.

Prohens ha asegurado que en este año desde el Ejecutivo "no han sido capaces de decir nada" y ha señalado que Armengol sigue buscando "la confrontación constante". "Póngase ya a hacer trabajo porque si no no llegará", ha dicho.